Grande tristezza a Stella e Albisola per la morte di Gina Pongibove: aveva 100 anni

Stella. È mancata Gina Pongibove. Avrebbe compiuto 101 anni tra qualche mese. Lo scorso maggio una grande festa per il suo centenario.

E oggi sono in molti a ricordarla con immenso affetto. Da Stella ad Albisola, e non solo. Anche a Genova, per il bene che ha fatto.

“Una donna straordinaria che ha segnato la storia recente del nostro territorio con la forza del suo amore e della sua generosità”, le parole del sindaco, Andrea Castellini, a nome del Comune.

“Gina non è stata solo una nostra concittadina centenaria, è stata un esempio luminoso di come il dolore possa trasformarsi in speranza per gli altri. In memoria del suo amato figlio Massimo, Gina ha donato alla nostra comunità due mezzi di emergenza, strumenti vitali che ogni giorno corrono sulle nostre strade per proteggere e salvare vite. Come lei stessa disse con emozione: ‘Quante persone ha salvato e quante ancora ne salverà’. Oggi quelle parole risuonano come il suo testamento più bello”.

“Siamo certi – prosegue il primo cittadino – che Gina abbia finalmente riabbracciato il suo Massimo. A noi resta il compito di onorare il suo esempio, ogni volta che vedremo quei mezzi prestare soccorso nel nostro entroterra”.

Ma Gina era amata da tutti, per la sua grande generosità: “A maggio dello scorso anno festeggiammo con lei i suoi 100 anni – ricordano dalla Croce Verde di Albisola – e, in quell’occasione, ci dimostrò, ancora una volta, tutta la sua forza d’animo invitandoci a una festa per il suo compleanno e rimarcando la sua consapevolezza nell’aver deciso col cuore e senza rimpianti, anzi con gioia e serenità, quanto fatto negli ultimi anni per ricordare suo figlio, Massimo Cambise, prematuramente scomparso”.

Perché anche la Croce Verde è così legata a Gina? “Per ricordare suo figlio decise, nel 2022, di donare un’ambulanza e un’automedica alla Croce Verde di Albisola e altri due mezzi alla Croce Verde di Quarto dei Mille. Poco dopo, in un’altra occasione, anche alla Croce Rossa di Stella.

“Gesti come questi – sottolineano – non solo permettono alle nostre realtà di avere sempre mezzi aggiornati ed efficienti per svolgere al meglio il nostro servizio, ma sono anche un concreto ringraziamento nei confronti dei volontari che quotidianamente operano in favore di chi necessita di assistenza sociosanitaria. Rappresentano uno stimolo affinché altre persone si avvicinino a queste realtà per proseguire negli anni l’opera intrapresa tantissimi anni fa dai nostri soci fondatori”.

“Un nostro volontario le ha dedicato una poesia, da lei gelosamente conservata, che, a un tratto, recita: ‘Tu non ci hai donato solo dei bellissimi mezzi per poter proseguire al meglio la nostra missione. Tu ci hai donato l’anima e il cuore di tuo figlio! Tu lo vuoi far rivivere fra di noi! Vuoi sentirlo ancora vivo durante i nostri interventi di soccorso!’. Queste parole l’hanno sempre commossa e le ripeteva sempre a dimostrazione che questa era la vera motivazione che l’ha spinta a essere disponibile attraverso le Pubbliche Assistenze e la C.R.I. che le erano state vicine”.

“La Croce Verde – concludono – è vicina a parenti e amici ed esprime condoglianze e gratitudine per le scelte effettuate nel ricordo di Massimo, che continueremo a ricordare, come ricorderemo Gina”.

I funerali, giovedì 22 gennaio, alle 10, nella chiesa di Stella San Bernardo.