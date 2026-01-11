Grande cuore Pietra Ligure, Moraglia: “Pareggio che vale più di un punto, descrive chi siamo”

Millesimo. Il Pietra Ligure di Moraglia ottiene il pareggio sul finale e mette un bel punto esclamativo ad una settimana da incorniciare tra le mura del De Vincenzi. Il trofeo ottenuto in Coppa Italia inserito in bacheca, contro la capolista l’occasione parzialmente sfumata per condividere la vetta della classifica.

Insolito regala comunque un punto ai suoi, per far terminare una settimana ricca di impegni difficili nel migliore dei modi. Testa della classifica sempre quindi a 3 punti di distanza, in una sfida godibile in cui entrambe le squadre si sono date battaglia a suon di giocate di estremo livello.

“È stata una settimana dura, intensa, ma felice – spiega Moraglia nel post partita -. Siamo partiti con la vittoria di coppa, ma poi siamo venuti qua, su questo campo, contro una squadra davvero forte e disputando una partita importante. Nel primo tempo siamo stati morbidi, anche se poi siamo usciti bene”.

“Credo sia un punto pesante, ottenuto senza snaturarci – continua il tecnico -. Subito abbiamo difeso, ma la nostra indole è l’attacco, ho giocatori di grande passo e nel corso della gara sono uscite le nostre caratteristiche. Faccio i complimenti a questo gruppo meraviglioso, dopo 120 minuti di forte intensità abbiamo disputato altri 90 minuti di livello“.

Tra le note positive spazio anche per qualche considerazione: “Forse manchiamo nella concretizzazione. Manchiamo nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta, così raccogliamo meno di quanto meritiamo. Non molliamo mai, abbiamo un grandissimo cuore e tanto carattere, è una caratteristica fondamentale per disputare campionati di alto livello”.

“È un punto che vale più di un punto – chiosa con orgoglio Moraglia -, arrivato dopo una settimana molto dispendiosa contro una grande squadra. Insolito? Sposta gli equilibri di squadra e partita. Cerchiamo sempre di metterlo nelle condizioni migliori per farlo rendere al massimo. Deve stare tranquillo e continuare a lavorare così, sarà uno dei protagonisti della nostra stagione”.