Savona. Una folla composita, appassionata e corretta ha assistito in piazza Sisto IV al Grande Capodanno di Savona, dalle 22 fin oltre le 2 dell’anno nuovo.

Eccola allora, la storia di questa notte di San Silvestro: il modo più semplice e’ raccontarla come una cronistoria.

Partenza pochi minuti dopo le 22 grazie a Luca Galtieri (che risulterà l’indiscusso mattatore della serata) e Fabietto dj in consolle. A differenza degli anni precedenti, la piazza è già quasi completamente gremita. Più avanti sarà necessario chiudere momentaneamente gli ingressi per la raggiunta capienza di 5000 persone.

Irrompono sul palco prima Marco Anelli e poi le 4 Calamano (questa volta in realtà solo tre). Marco Anelli si propone con un medley di brani avanti e indietro nel tempo (Gloria di Tozzi la più cantata dal pubblico) e c’è tempo per celebrare la presenza del grande ciclista Claudio Chiappucci prima dell’ingresso sul palco del gruppo di animazione della milanese Night Project.

Il Grande Capodanno di Savona

Sembra un attimo e invece sono le 23 quando irrompono il talento e l’energia delle Vibrazioni, che cominciano a interpretare i loro brani.

Si è fatta quasi mezzanotte e arriva ovviamente il momento di festeggiare l’anno nuovo. Oltre a Galtieri, a scandire il conto alla rovescia sono prima il vicesindaco e assessore agli Eventi Elisa Di Padova e poi il sindaco Marco Russo, introdotti da Sandro Chiaramonti.

Pochi minuti dopo la mezzanotte si riprende con la seconda parte dell’appassionato concerto delle Vibrazioni: apoteosi con l’iconico brano “Dedicato a te”. E’ stato lo stesso leader del gruppo, Francesco Sarcina, a ringraziare per il calore con cui il pubblico ha seguito e partecipato alla loro esibizione.

Poi via al lungo gran finale, secondo il copione del direttore artistico Marco Dottore e grazie all’aiuto della direttrice di palco Fabiana Parlato, con Rudy Mas in consolle, l’energia e la varietà dei brani che ha scelto.

Erano da poco passate le 2 quando, nonostante la piazza fosse ancora gremita, per le regole dettate dai permessi, la musica è diventata più tranquilla. Serata chiusa, come vuole la tradizione, da Quella carezza della sera, capolavoro dell’indimenticabile Vittorio De Scalzi dei New Trolls, interpretata da Marco Anelli.

L’organizzazione dell’evento si deve in particolare a Mauro Gabetta, Daniele e Gabriele Guatti, con la regia video di Massimo Fornasier e i maxischermi di Fulvio Cerulli. La consulenza artistica dell’evento è stata, invece, a cura della compagnia “Nati da un Sogno”.

Il Grande Capodanno di Savona ha avuto ampia eco nella trasmissione in diretta di Primocanale dedicata agli eventi di Savona e di Genova, La Spezia e Imperia.

Gli organizzatori “desiderano ringraziare le forze dell’ordine per il prezioso supporto e in particolare il questore Giuseppe Mariani“.