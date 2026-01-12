Gli studenti del Falcone di Loano all’Innovation Camp di Savona

Loano. Le classi 4A e 5A del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Falcone di Loano hanno partecipato lo scorso 16 dicembre all'”Innovation Camp. Orientarsi per il futuro”, ospitato al Campus universitario di Savona.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con gli ITS Academy di Savona e JA Italia, ha visto la partecipazione anche di una delegazione di studenti dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte. La giornata, preceduta da due incontri propedeutici, si è articolata come un’esperienza formativa e orientativa basata sul role playing: i ragazzi, organizzati in team, hanno simulato la nascita di un’impresa, assegnando ruoli specifici ai componenti del gruppo e sviluppando un progetto innovativo con particolare attenzione al tema dell’energia.

Dalle attività sono scaturite proposte originali e creative: iniziative per il contrasto allo spreco alimentare attraverso la raccolta differenziata e il recupero del cibo per gli allevamenti, sistemi per la gestione dei rifiuti pericolosi in edilizia, lo sviluppo di una persiana fotovoltaica per la produzione di energia rinnovabile e una app turistica dedicata alla valorizzazione del territorio e delle sue bellezze meno note, con soggiorni personalizzati.

Gli studenti hanno affrontato l’esperienza con entusiasmo, impegno e spirito di squadra, cogliendola come un’importante occasione di crescita personale e professionale. La presentazione finale dei progetti davanti al pubblico si è rivelata un momento altamente formativo, utile a rafforzare le competenze trasversali e la capacità di lavorare in modo collaborativo.

L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra scuola, istituzioni e mondo della formazione superiore nel sostenere i giovani nelle scelte per il proprio futuro formativo e lavorativo.