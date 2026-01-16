Giunta Bucci, Morich e Piana assessori. Simona Ferro nuova vicepresidente, Vaccarezza consigliere delegato

Liguria. Sono ufficiali le nuove nomine della giunta Bucci. Con due decreti pubblicati oggi, in anticipo sulla conferenza stampa di presentazione prevista alle 16.00, il presidente della Regione vara i due assessori in più (Claudia Morich e Alessio Piana) e il rimpasto delle deleghe, tra cui una assegnata al consigliere Angelo Vaccarezza di Forza Italia.

A Claudia Morich, dal 2010 direttrice del Bilancio della Regione Liguria, vanno le deleghe a Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei fondi europei, Organizzazione e personale regionale.

Alessio Piana, consigliere della Lega già assessore della giunta Toti, si occuperà di Sviluppo economico, Industria, Blue economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia, Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica e Programmazione FESR, Cooperazione territoriale europea.

Ma non sono le uniche novità. L’incarico di vicepresidente (che, secondo il nuovo Statuto, subentra automaticamente nelle funzioni del presidente in caso di dimissioni, impedimento o morte) passa da Alessandro Piana (Lega) a Simona Ferro (Fratelli d’Italia).

Come annunciato ieri, l’assessore Giacomo Giampedrone assume la nuova delega alla Gestione dell’Ente attuatore per la realizzazione della parte B della diga foranea del porto di Genova e in cambio lascia quella all’Ambiente, che viene riassegnata a Paolo Ripamonti (Lega). Mantiene però quella alla Gestione del ciclo dei rifiuti (anche se in questi giorni si parlava di Matteo Campora (Vince Liguria ) come consigliere delegato in materia).

Con un provvedimento ad hoc Angelo Vaccarezza riceve un incarico di supporto per le “attività in materia di Relazioni europee e internazionali e di Enti locali” con affiancamento del presidente della giunta in queste materie. Potrà partecipare a riunioni e presenziare alla sedute della giunta senza diritto di voto.

Sullo sfondo le ripercussioni politiche che per Bucci interessano soprattutto l’area civica, rimasta a secco nella nuova spartizione di incarichi. Per motivi diversi due consiglieri delle liste collegate direttamente al governatore passeranno probabilmente al gruppo misto: Alessandro Bozzano (Vince Liguria) e Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria).