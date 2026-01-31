Giornata dell’Amicizia Italo-Argentina, il consigliere Vaccarezza ad Albisola incontra il console Manrique Lucio Altavista

Albisola Superiore. Prima uscita in veste di delegato per gli Affari europei ed internazionali della Liguria per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Ho avuto l’onore – spiega – di rappresentare la Regione ad Albisola Superiore in occasione della ‘Giornata dell’Amicizia Italo-Argentina’. Insieme al Sindaco Maurizio Garbarini, all’Amministrazione comunale e alle Forze dell’ordine, abbiamo accolto il Console Manrique Lucio Altavista per celebrare la storia dei tantissimi liguri che attraversarono l’oceano e di chi, ancora oggi, mantiene vivo quel legame nelle nostre comunità”.

“È stato molto emozionante incontrare la comunità argentina di Albisola, fatta di persone e famiglie che hanno percorso rotte inverse tra i nostri Paesi. Un momento di conoscenza e di ritrovo che ha permesso di riscoprire l’orgoglio della propria argentinità e un’identità condivisa che resiste da generazioni. L’evento è stato anche l’occasione per un confronto tra i maestri argentini e la nostra storica tradizione della ceramica: un dialogo prezioso per consolidare il ruolo della Liguria nel mondo, rafforzando anche la collaborazione con Altare e il Museo dell’Arte Vetraria”.

“Un plauso sincero va a tutta l’Amministrazione comunale per l’impeccabile organizzazione di questa splendida giornata e un ringraziamento speciale all’Assessore alla Cultura e al Turismo Simona Poggi. Simona, vera anima di questa iniziativa, ha dimostrato ancora una volta di essere un assessore di grande sensibilità e dinamismo, capace di trasformare le radici storiche in opportunità concrete di valorizzazione per il nostro territorio. Una meravigliosa giornata per onorare quella storia di viaggi e sogni che continua a unire i nostri popoli”, conclude.