Gelati e prodotti artigianali in vendita per aiutare la ricerca contro il cancro: iniziativa di una gelateria di Albenga a favore di Airc

Albenga. Per il quinto anno consecutivo la Gelateria Festival des glaces ad Albenga propone una importante iniziativa benefica.

Dal 4 al 6 gennaio torna una “golosa” raccolta fondi e per aderirvi sarà sufficiente acquistare i prodotti artigianali in vendita presso la gelateria. Tutto il ricavato delle tre giornate sarà infatti versato alla Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

“Nel giro di pochi anni – sottolinea Mirco Mastromarino, contitolare dell’attività con Laura Bonelli – ho perso per questa terribile malattia persone per me importantissime tra cui il caro fratello della mia compagna e il mio grande amico Davide, commerciante del centro storico, un ragazzone amico di tutti e con tanta voglia di vivere. Il dolore per queste perdite, unito al lutto recente per la scomparsa di mia mamma, mi spinge a cercare di sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza della ricerca per aiutare chi affronta malattie così terribili”.

La Gelateria Festival des glaces si trova nella zona mare di Albenga in viale Italia.