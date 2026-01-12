Garlenda, il consigliere Tezel presenta una proposta di rottamazione locale per tributi, canoni e sanzioni

Garlenda. “Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio, della Legge di Bilancio che consente anche ai Comuni di adottare una definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, ho ritenuto doveroso agire tempestivamente. Per questo ho trasmesso al Consiglio comunale una proposta che permetta di applicare anche a Garlenda questo importante strumento”. Lo scrive – in una nota – il consigliere comunale di minoranza del Comune di Garlenda Luigi Tezel.

La proposta riguarda IMU, TARI, imposta sulla pubblicità, canoni patrimoniali, oltre a multe e sanzioni per violazioni al Codice della Strada: “L’obiettivo è consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione pagando il dovuto senza sanzioni e interessi, con un ulteriore sconto del 5% per chi sceglierà l’addebito automatico su conto corrente per IMU e TARI”, aggiunge.

“La cosiddetta “rottamazione locale” rappresenta un’opportunità concreta per gli enti locali: da un lato tutela i cittadini da procedure di recupero particolarmente onerose, dall’altro consente al Comune di accelerare il recupero dei mancati gettiti sfruttando appieno la propria autonomia fiscale. Oggi i Comuni sono obbligati ad applicare sanzioni fino al 30% sugli omessi pagamenti, con effetti spesso molto pesanti per i contribuenti. Per questo auspico che il sindaco e la maggioranza condividano rapidamente questa proposta: sarebbe una vera pace fiscale per Garlenda, che diventerebbe il primo Comune della provincia di Savona ad affrontare il condono tributario in modo speculare a quello statale”, conclude Tezel.