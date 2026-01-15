GAL Valli Savonesi, l’assemblea con i 51 Comuni e partner sui nuovi finanziamenti

Savona. A seguito dell’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del Gal Valli Savonesi da parte di Regione Liguria, con l’attribuzione del finanziamento per il periodo 23/27, il Presidente Osvaldo Geddo ha convocato l’Assemblea dei partner, comprendenti 51 Comuni, venerdì 16 gennaio per la necessaria presa d’atto per dare avvio alle attività, che prevedono la predisposizione e la promulgazione dei bandi per imprese ed enti.
Bandi, che dovranno uscire tutti entro il 2026 per recuperare i tempi ridotti a disposizione. La programmazione quinquennale 23/27, infatti, comporta una riduzione dei tempi a disposizione, dato che i Gal sono operativi solo dal recente decreto del dicembre 2025. “L’istruttoria della Regione Liguria si è conclusa con la classificazione al secondo posto della SSL del Gal Valli Savonesi, primo tra i Gal capofilati dalla CCIAA, con una riduzione di circa 150 mila euro rispetto ai 3.300.000,00 richiesti. Pertanto l’assemblea dovrà rimodulare l’importo disponibile seguendo le indicazioni date da Regione” afferma il presidente Osvaldo Geddo.
Solo dopo partirà il lavoro per fare uscire i bandi tanto attesi: sulla base dell’indicazione del Consiglio Direttivo, lo staff tecnico svilupperà i contenuti dei bandi“ aggiunge il presidente Geddo che, unitamente allo staff del Gal, manifesta moderata soddisfazione per il risultato dell’istruttoria della Regione Liguria: “Nella selezione precedente il Gal Valli Savonesi era risultato primo mentre in quest’ultima secondo, sempre comunque ai vertici nell’ambito dei fondi comunitari del CSR (ex PSR) assegnati dalla Regione”.
Tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea anche l’avvio del progetto sull’Outdoor che terrà insieme tutto il territorio del GAL, orientando gli aspetti regolamentativi e programmatori e tenderà a coinvolgere tutte le esperienze esistenti a livello locale.
Inoltre, saranno valutate le opportunità offerte dalle modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009 n. 24 con l’art. 9 bis, che prevede la possibilità per i Comuni di costituire consorzi volontari per promuovere e mantenere i tracciati ad esclusivo uso delle Mountain bike. Si tratta di una novità approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Liguria che potrà favorire un grande sviluppo di queste attività sportive che hanno nel Finalese e quindi nel savonese una delle esperienze più evolute a livello europeo.