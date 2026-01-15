  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Su un fianco

Furgone ribaltato in località Marici a Toirano, soccorsi mobilitati

L’incidente ha comportato lo sversamento di liquidi dalla sede stradale

Vigili Fuoco Furgone Toirano
Vigili Fuoco Furgone Toirano
Vigili Fuoco Furgone Toirano Vigili Fuoco Furgone Toirano

Toirano. Soccorsi mobilitati, a Toirano, per un furgone ribaltato in località Marici. E’ successo poco prima delle 8 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga ed i volontari di Pietra Soccorso, che hanno preso in carico il conducente del mezzo. Presente anche la polizia locale.

L’incidente ha comportato lo sversamento di liquidi dalla sede stradale.

Sul posto è giunta anche una squadra del comando dei vigili del fuoco di Savona, che con un’autogru hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente.

Le operazioni si sono svolte in coordinamento con gli altri enti di soccorso presenti.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.