Furgone ribaltato in località Marici a Toirano, soccorsi mobilitati

Toirano. Soccorsi mobilitati, a Toirano, per un furgone ribaltato in località Marici. E’ successo poco prima delle 8 di questa mattina.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga ed i volontari di Pietra Soccorso, che hanno preso in carico il conducente del mezzo. Presente anche la polizia locale.
L’incidente ha comportato lo sversamento di liquidi dalla sede stradale.
Sul posto è giunta anche una squadra del comando dei vigili del fuoco di Savona, che con un’autogru hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente.
Le operazioni si sono svolte in coordinamento con gli altri enti di soccorso presenti.