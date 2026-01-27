  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Misura

Frana sull’Aurelia, Rixi: “Sull’A10 pedaggi gratuiti per sostenere cittadini e pendolari”

"La gratuità del pedaggio è uno strumento utile per assicurare continuità negli spostamenti fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria"

Frana Aurelia Arenzano

Arenzano. “A partire dalla mezzanotte sarà attivata l’esenzione totale del pedaggio autostradale sulla A10 nei caselli di riferimento, in entrambe le direzioni, per mitigare i disagi causati dalla chiusura della SS1 Aurelia nel tratto interessato dalla frana tra Genova Pra’ e Arenzano“. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Un ringraziamento va agli uffici del Mit, Anas, Autostrade per l’Italia e Regione Liguria che hanno permesso di ottenere una risposta celere e concreta alle esigenze del territorio e dei tanti lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano quell’asse viario. In situazioni di emergenza il compito delle istituzioni è intervenire rapidamente, garantendo soluzioni pratiche e agevolazioni reali”.

“La gratuità del pedaggio è uno strumento utile per assicurare continuità negli spostamenti fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria“, sottolinea Rixi.

L’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone aggiunge: “L’attivazione già da stanotte della gratuità dell’autostrada tra Arenzano e Pra’, in corrispondenza del tratto di Aurelia interrotto dalla frana, è frutto della piena collaborazione tra i Comuni interessati, Regione Liguria e il Mit, con Anas e il concessionario Aspi. Ringraziamo in particolare il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che si è impegnato fin subito in questa direzione. Questo ha consentito di traguardare in tempi rapidissimi un primo risultato, molto importante per i cittadini di Arenzano e Cogoleto”.

Ora speriamo che Anas possa concludere rapidamente tutte le verifiche e le attività di disgaggio di materiali che oggi erano ancora in corso, in modo da poter avviare in piena sicurezza l’intervento di ripristino e restituire pienamente, speriamo il prima possibile, quel tratto di Aurelia alla viabilità ordinaria”, conclude Giampedrone.

I consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Armando Biasi e Sandro Garibaldi sottolineano che l’esenzione totale del pedaggio è “un risultato, ottenuto in tempi brevissimi, raggiunto grazie anche al nostro viceministro del Mit Edoardo Rixi, che ringraziamo per il proficuo lavoro e la consueta grande attenzione al nostro”.

Quest’oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 290, presentato da Armando Sanna (Pd) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta a continuare nelle azioni per arrivare all’esenzione automatica del pedaggio autostradale nel tratto compreso fra gli svincoli di Arenzano e Genova Prà per tutta la durata dell’interruzione della viabilità e quando questa sia interrotta anche temporaneamente.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.