Frana sull’Aurelia, Rixi: “Sull’A10 pedaggi gratuiti per sostenere cittadini e pendolari”

Arenzano. “A partire dalla mezzanotte sarà attivata l’esenzione totale del pedaggio autostradale sulla A10 nei caselli di riferimento, in entrambe le direzioni, per mitigare i disagi causati dalla chiusura della SS1 Aurelia nel tratto interessato dalla frana tra Genova Pra’ e Arenzano“. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.

“Un ringraziamento va agli uffici del Mit, Anas, Autostrade per l’Italia e Regione Liguria che hanno permesso di ottenere una risposta celere e concreta alle esigenze del territorio e dei tanti lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano quell’asse viario. In situazioni di emergenza il compito delle istituzioni è intervenire rapidamente, garantendo soluzioni pratiche e agevolazioni reali”.

“La gratuità del pedaggio è uno strumento utile per assicurare continuità negli spostamenti fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria“, sottolinea Rixi.

L’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone aggiunge: “L’attivazione già da stanotte della gratuità dell’autostrada tra Arenzano e Pra’, in corrispondenza del tratto di Aurelia interrotto dalla frana, è frutto della piena collaborazione tra i Comuni interessati, Regione Liguria e il Mit, con Anas e il concessionario Aspi. Ringraziamo in particolare il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che si è impegnato fin subito in questa direzione. Questo ha consentito di traguardare in tempi rapidissimi un primo risultato, molto importante per i cittadini di Arenzano e Cogoleto”.

“Ora speriamo che Anas possa concludere rapidamente tutte le verifiche e le attività di disgaggio di materiali che oggi erano ancora in corso, in modo da poter avviare in piena sicurezza l’intervento di ripristino e restituire pienamente, speriamo il prima possibile, quel tratto di Aurelia alla viabilità ordinaria”, conclude Giampedrone.

I consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Armando Biasi e Sandro Garibaldi sottolineano che l’esenzione totale del pedaggio è “un risultato, ottenuto in tempi brevissimi, raggiunto grazie anche al nostro viceministro del Mit Edoardo Rixi, che ringraziamo per il proficuo lavoro e la consueta grande attenzione al nostro”.

Quest’oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 290, presentato da Armando Sanna (Pd) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta a continuare nelle azioni per arrivare all’esenzione automatica del pedaggio autostradale nel tratto compreso fra gli svincoli di Arenzano e Genova Prà per tutta la durata dell’interruzione della viabilità e quando questa sia interrotta anche temporaneamente.