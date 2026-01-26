Frana sull’Aurelia, Rixi: “Attivate procedure per gratuità pedaggi, ora basta bloccare gli interventi di Anas”

Liguria. “Come già avvenuto per il crollo del ponte di Albiano Magra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è attivato immediatamente, d’intesa con Anas e con i concessionari, per mettere in campo tutte le procedure necessarie ad arrivare in tempi brevissimi ad agevolazioni temporanee, inclusa la gratuità del pedaggio autostradale sulle tratte interessate, a partire dal tratto A10 in corrispondenza del blocco dell’Aurelia all’altezza di Arenzano, al fine di mitigare i disagi alla viabilità e ai cittadini”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi dopo l’evento franoso che ha interessato l’Aurelia ad Arenzano., con il conseguente blocco della viabilità sul tratto della statale che unisce le province di Genova e Savona.

“L’emergenza va gestita con rapidità e concretezza, ed è ciò che il Governo sta facendo, senza propaganda e senza scaricare responsabilità. Allo stesso tempo, però, è indispensabile affrontare il tema di fondo: non si può continuare a parlare di fragilità del territorio e poi ostacolare sistematicamente i progetti di messa in sicurezza e di adeguamento infrastrutturale predisposti da Anas sulle opere di contenimento”.

E non manca la stoccata politica in tema di opere infrastrutturali: “Da tempo esistono interventi progettati proprio per ridurre il rischio su tratti simili, notoriamente critici, a quello dell’Aurelia tra Arenzano e Genova, ma questi progetti sono bloccati dalle stesse amministrazioni di sinistra che oggi gridano all’emergenza – sottolinea il vice ministro della Lega -. Speriamo che finalmente il Partito Democratico e i sindaci del territorio si convincano della bontà di queste opere, perché senza prevenzione e senza cantieri autorizzati eventi come quello di ieri continueranno a ripetersi”.

“Ora serve responsabilità da parte di tutti, meno ideologia e più infrastrutture per la sicurezza dei cittadini” conclude Rixi.

Intanto, dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone un nuovo aggiornamento sul grave smottamento: “Come Protezione civile stiamo monitorando con grande attenzione fin da ieri sera la situazione determinata dall’imponente frana che nella notte ha interrotto l’Aurelia ad Arenzano. Siamo in stretto contatto con il Comune e con Anas, mentre attendiamo la conclusione, in serata, del lavoro incessante di ricerca dei Vigili del fuoco, con il disgaggio di materiale dal costone, la rimozione dei detriti e la verifica della stabilità del versante. Fino ad allora non potranno essere svolte altre operazioni. Da domani si potrà procedere con una prima stima degli interventi necessari per il ripristino della viabilità, speriamo nel più breve tempo possibile”.

“Nelle more del ripristino, ho riferito ad Anas che sarà necessario attivare una convenzione con il concessionario autostradale Aspi – prosegue Giampedrone – per garantire ai residenti che ne abbiano bisogno di poter raggiungere Genova utilizzando gratuitamente l’unica viabilità alternativa, ovvero l’autostrada A10. Lo abbiamo già fatto in circostanze analoghe, ad esempio nel 2016 quando si verificò un’altra frana sempre ad Arenzano” conclude l’assessore alla Protezione civile.