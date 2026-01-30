Frana sull’Aurelia: la Procura apre inchiesta. In arrivo 10 fermate aggiuntive dei treni regionali

Liguria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per la frana che domenica sera ha interrotto la statale Aurelia tra Vesima e Arenzano.

L’ipotesi di reato iscritta dal pm Andrea Ranalli e dall’aggiunto Federico Manotti, che coordina il pool reati ambientali, è frana colposa. Gli investigatori vogliono accertare se vi siano stati ritardi o omissioni nella messa in sicurezza dell’area che già in passato era stata interessata dal cedimento di rocce e detriti.

Nel 2016 rocce si erano staccate poco prima del passaggio della tappa della Milano-Sanremo, a qualche metro dalla galleria Pizzo. Ma anche negli anni successivi c’erano stati distacchi di materiale. Il tratto rimarrà chiuso almeno per un mese e per liberarlo verranno usate anche microcariche esplosive.

Durante tutto il periodo dei lavoro, per agevolare residenti e pendolari, sono state attivate alcune misure straordinarie per mitigare l’emergenza: esenzione totale dal pedaggio per tutti i viaggi in autostrada con origine o destinazione nei caselli di Genova Pra’ e Arenzano e treni regionali accessibili con titoli di viaggio Amt nella tratta Cogoleto-Genova Voltri.

E oggi è arrivato anche l’annuncio sul necessario potenziamento del trasporto ferroviario: dieci fermate giornaliere straordinarie alla stazione ferroviaria di Genova Vesima dal lunedì alla domenica. Questo quanto messo in campo, sul piano dei Trasporti, dalla Regione Liguria, in collaborazione con Trenitalia, per sopperire alle difficoltà di mobilità dovute alla frana sulla statale Aurelia nei pressi di Arenzano avvenuta nei giorni scorsi.

Le fermate aggiuntive verranno inserite a partire da venerdì, 6 febbraio, fino al termine dell’emergenza viabilistica (ulteriori dettagli sugli orari saranno forniti da Trenitalia nelle prossime ore).

“Regione Liguria si è immediatamente attivata per rispondere alle esigenze del territorio di fronte a una situazione emergenziale – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Questa nuova iniziativa garantirà maggiore mobilità agli abitanti della zona di Vesima e a chi deve spostarsi da e verso Cogoleto e Arenzano”.

“Ci siamo immediatamente attivati con Trenitalia, che ringraziamo per la disponibilità, ottenendo in breve tempo un riscontro concreto con 10 fermate straordinarie giornaliere in fasce orarie strategiche della giornata” concludono.