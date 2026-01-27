Frana sull’Aurelia, Consiglio regionale: “Pedaggi gratis in A10 e tutele per i pendolari”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 290, presentato da Armando Sanna (Pd) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la Giunta a continuare nelle azioni per arrivare all’esenzione automatica del pedaggio autostradale nel tratto compreso fra gli svincoli di Arenzano e Genova Prà per tutta la durata dell’interruzione della viabilità e quando questa sia interrotta anche temporaneamente.

Nel documento varato dall’Assemblea legislativa ligure sulla frana che ha interessato l’Aurelia: l’impegno a coordinarsi col concessionario autostradale e il Mit per evitare che siano programmati lavori o interruzioni del tratto autostradale in concomitanza con l’interruzione del traffico sulla Aurelia; inoltre, che la Città Metropolitana preveda la possibilità di utilizzare il treno regionale fra le stazioni di Cogoleto e Genova Prà ai possessori di titoli di viaggio valido in abbonamento del Tpl su gomma sull’analogo tratto e, infine, a chiedere al Mit e Trenitalia di prevedere, come già richiesto da Regione Liguria, almeno una sosta in una delle due località dei treni intercity.

“Il Consiglio regionale ha approvato la nostra richiesta di esenzione automatica del pedaggio autostradale nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pra’ per tutta la durata dell’interruzione della viabilità e ogni qualvolta la SS1 venga chiusa, anche temporaneamente, a causa di allerte meteo o per altre ragioni” afferma il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna.

“Un impegno che aspettiamo si trasformi al più presto in azione concreta perché i cittadini devono potersi spostare senza pagare le conseguenze di una messa in sicurezza del territorio tardiva e che arriva sempre in emergenza. La frana sull’Aurelia nel Comune di Arenzano, in località Pizzo, ha interrotto la viabilità verso Genova, e ora sono necessari interventi immediati a tutela dei cittadini, dei pendolari e delle attività economiche del Ponente ligure. L’Aurelia rappresenta un collegamento fondamentale e, in assenza di alternative, l’unica possibilità resta l’autostrada A10, già fortemente congestionata e interessata da continui lavori”.

“Per questo abbiamo chiesto l’esenzione dei pedaggi, oltre un coordinamento con il concessionario autostradale per evitare la programmazione di lavori o interruzioni in concomitanza con la chiusura dell’Aurelia e la possibilità di utilizzo dei treni regionali tra Cogoleto e Genova Pra’ per i possessori di abbonamento al trasporto pubblico locale su gomma. Serve maggiore attenzione verso il territorio e la sua messa in sicurezza con un programma condiviso con gli amministratori locali che affrontano quotidianamente difficoltà e disservizi e sono in prima linea nella loro risoluzione” conclude l’esponente Dem.

Massimo impegno e disponibilità da parte di Regione Liguria dopo l’interruzione dell’Aurelia ad Arenzano a causa della frana caduta nella serata di domenica 25 gennaio. Il presidente Marco Bucci segue l’evolversi della situazione, con gli assessori alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e ai Trasporti Marco Scajola in contatto costante con i sindaci di Arenzano e Cogoleto.

“L’ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio regionale – dichiarano Giampedrone e Scajola – è certamente utile per imprimere ulteriore forza alle azioni che stiamo già mettendo in campo”.

“La prima buona notizia, per nulla scontata, è che nessuno sia rimasto coinvolto sotto la frana – dichiara l’assessore Giampedrone –. Prosegue il lavoro in coordinamento con Anas, Aspi e con il Mit, in particolare con il viceministro Rixi che si è immediatamente attivato, per poter procedere il prima possibile con l’esenzione del pedaggio tra Arenzano e Prà a beneficio soprattutto dei residenti. Speriamo che al più tardi domani Anas, ancora impegnata nelle operazioni di disgaggio di detriti e massi dalla parete, possa avere una stima puntuale dei tempi necessari per il ripristino: ad oggi l’ordinanza riporta il 6 febbraio ma le verifiche sono ancora in corso e temo servirà più tempo”.

“La gratuità del pedaggio è uno strumento adottato in ogni caso di interruzioni di viabilità ordinarie per cui l’autostrada rappresenta l’unico percorso alternativo: è accaduto dopo la frana del 2016 sempre ad Arenzano ma anche nello spezzino, tra Brugnato e La Spezia, dopo l’interruzione dell’Aurelia a Borghetto di Vara. Intanto, grazie anche al tavolo di coordinamento con le concessionarie, Aspi ha già provveduto ad una riprogrammazione dei cantieri per evitare disagi sulla tratta in corrispondenza dell’interruzione sull’Aurelia”.

Sul fronte treni, invece, sta lavorando l’assessore alla Mobilità Marco Scajola. L’intenzione è chiedere a Mit e Trenitalia almeno una sosta straordinaria ad Arenzano o Cogoleto, ma anche offrire un’alternativa a chi di solito si muove in bus. La linea 708 (Varazze-Voltri) di Amt noè stata deviata in A10, ma l’aumento del traffico in autostrada finirebbe per penalizzare anche questi utenti.

“Attualmente le stazioni di Arenzano e Cogoleto hanno 70 fermate quotidiane dal lunedì al venerdì, con cadenzamento di una ogni mezzora. Durante i fine settimana le fermate sono 50. Nonostante questo, Regione Liguria si è impegnata a richiedere al ministero competente e a Trenitalia, come già fatto in precedenza ma con ancor più forza vista la situazione emergenziale, almeno una fermata intercity ad Arenzano o Cogoleto nelle fasce orarie di maggiore interesse, corrispondenti all’ingresso o all’uscita da scuola e lavoro ” dichiara l’assessore Scajola.

Domenica sera centinaia di metri cubi di terreno e massi si sono staccati dal versante a monte e hanno invaso entrambe le carreggiate, in quel momento fortunatamente deserte. L’Aurelia è stata chiusa e sono intervenuti i vigili del fuoco per il protocollo Usar, acronimo di Urban search and rescue, per individuare eventuali persone sotto la macerie.