Frana sull’Antica Via della Valle a Toirano, il sindaco vieta l’accesso: interrotta una delle fonti di approvvigionamento dell’acquedotto

Toirano. Una frana ha interessato il versante nord-ovest di Monte San Pietro a Toirano. Il movimento ha danneggiato il tratto iniziale dell’Antica Via della Valle, l’antica strada per Bardineto.
La frana ha causato anche l’interruzione dell’approvvigionamento di acqua potabile dalle sorgenti Randa e Servaira, che riforniscono anche l’acquedotto di Toirano.
Per questo motivo, il sindaco Marco Bertolotto ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso e il transito nel tratto iniziale dell’Antica Via della Valle a partire da circa 200 metri dopo l’ingresso del sentiero dalla Sp60 per Bardineto.
Resta consentito l’utilizzo della parte nord del sentiero, dall’ingresso al Giogo di Toirano fino alla confluenza del torrente Servaira.
“Invitiamo tutti a rispettare la segnaletica, non oltrepassare le interdizioni e a condividere l’informazione per la sicurezza di escursionisti e cittadini”, dicono dal Comune di Toirano.