Spotorno. Che sarebbe stata una serata infuocata era più che prevedibile, ed anche ampiamente annunciato. Ma quella che si è creata all’esterno del Palace di Spotorno, in occasione del confronto sul nuovo Piano di utilizzo del demanio, è stata una protesta dai toni forti, per non dire fortissimi.

“Fiorini vergogna, esci con la scorta”, ma anche “m…da” rivolto sempre all’indirizzo del primo cittadino; poi il classico coro da stadio “Fiorini, Fiorini vaffa…”. Insomma, frasi davvero incresciose e, per la maggior parte, censurabili.

Sono letteralmente piovute sopra (e dentro) il Palace, intonate da un gruppo composto da oltre una cinquantina di manifestanti che si sono riuniti fuori dalla struttura spotornese, gremita sia all’interno (non c’era nemmeno una sedia libera) che all’esterno.

L’assemblea pubblica, come detto, era stata preceduta da giorni carichi di polemiche e tensioni, con frizioni continue tra l’amministrazione comunale e una parte del mondo balneare locale, che sono deflagrate letteralmente questa sera.

Eppure l’incontro sembrava essere partito in modo “canonico”, con tutte esaurite le sedie all’interno del Palace. Presenti, tra gli altri, anche l’assessore regionale Paolo Ripamonti e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Jan Casella, Selene Candia, Sara Foscolo e Rocco Invernizzi.

Spotorno, l’incontro sulle spiagge libere diventa una bolgia, tra insulti e intimidazioni

Ma sono bastate solo poche parole del relatore per accendere la miccia: “La prima regola, – è stato specificato ad inizio serata, – è che non verrà messo in discussione il 40% di spiagge libere sull’arenile”. E tanto è bastato.

A quel punto, a pochissimi minuti dall’inizio dell’assemblea, diverse persone si sono alzate e hanno abbandonato la struttura, andando a raggiungere le altre che già attendevano fuori (una delle polemiche, tra le tante, in vista dell’appuntamento odierno, era anche per la capienza interna ridotta).

Lì è iniziata la protesta, sempre più accesa nei toni, accompagnata dai cori, eseguiti con l’ausilio di megafoni, e da un vero e proprio “concerto” incessante di fischietti squillanti.

Tra le accuse pesanti rivolte al primo cittadino spotornese Fiorini anche quella di “agire in questo modo solo perché alla ricerca di una poltrona a Roma”.

Ed il caos è stato talmente forte da sentirsi chiaramente anche all’interno della struttura, dove l’incontro sta proseguendo proprio in questi minuti e di cui vi forniremo tutti i dettagli, dichiarazioni e reazioni nella giornata di domani (29 gennaio).