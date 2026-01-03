Finalpia saluta l’anno nuovo in musica: domenica 4 gennaio il Concerto di Inizio Anno con ATN

Finale Ligure. Dopo il grande successo del Capodanno in Piazza e il tutto esaurito del Concerto di Capodanno all’Auditorium Destefanis, Finale Ligure prosegue il suo ricco calendario di eventi con un nuovo appuntamento dedicato alla musica.

Domenica 4 gennaio 2026, piazza Abbazia a Finalpia si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per un pomeriggio all’insegna dell’energia, del divertimento e della musica dal vivo con il Concerto di Inizio Anno.

Dalle ore 15:00 alle 18:00 il rione si animerà con un coinvolgente viaggio musicale insieme alla live band ATN Band ed il suo show “About That Night”, coi più grandi successi dance e pop dal 2000 a oggi. Tra dj set e performance live, il pubblico potrà ballare sulle note di artisti e hit che hanno segnato intere generazioni, da Gigi D’Agostino a Rihanna, passando per Avicii, Calvin Harris e The Kolors.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “I Garosci de Pia”, con il sostegno del Comune di Finale Ligure e dell’Associazione Albergatori, ed è inserita nel calendario degli eventi natalizi cittadini. Il concerto rappresenta anche un’ulteriore occasione per valorizzare Finalpia come luogo di aggregazione sociale e culturale, protagonista quest’anno di un programma particolarmente ricco durante le festività.

Per informazioni aggiornate sugli eventi e sulle iniziative in programma è possibile consultare il portale turistico ufficiale.