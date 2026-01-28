Finale Ligure vicina alla comunità di Arenzano: “Ci ha ricordato la frana a San Donato, investire nella tutela del territorio”

Finale Ligure. “Il recente evento franoso che ha riguardato la comunità di Arenzano interrompendo la viabilità e causando pesanti disagi invita a una riflessione profonda sulla fragilità del nostro paesaggio“. Lo afferma l’assessore ai Lavori Pubblici di Finale Ligure, Paolo Folco, che esprime vicinanza al territorio colpito dalla frana che ha costretto alla chiusura dell’Aurelia.

Un messaggio che vuole ricordare quanto avvenuto, sempre sull’Aurelia, a Capo San Donato, con lo smottamento del versante che aveva costretto, anche in questo caso, allo stop della viabilità.

“Si è affrontata una situazione di rischio analoga riguardante un versante che mostrava da tempo chiari segnali di instabilità. La scelta di intervenire ha inevitabilmente comportato alcuni disagi temporanei e richiesto un investimento economico importante ma i risultati confermano la bontà della decisione intrapresa. Oggi quel fronte è finalmente in sicurezza e si avvicina alla completa riapertura restituendo tranquillità a chi vive e percorre quelle zone” aggiunge l’assessore finalese.

“Investire nella gestione del rischio idrogeologico non permette di tagliare nastri inaugurali o di guadagnare le prime pagine dei giornali eppure è l’unica strada percorribile per proteggere davvero le persone. Tutelare il suolo significa prendersi cura della vita quotidiana e della stabilità sociale”.

E l’assessore Folco conclude: “L’impegno dell’amministrazione proseguirà con la massima attenzione e responsabilità perché la salvaguardia del territorio rimane il presupposto fondamentale per la crescita e il benessere dell’intera comunità”.