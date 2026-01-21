Finale Ligure, venerdì 30 gennaio la cerimonia dello “Sportivo dell’anno”

Finale Ligure. La Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure e l’Assessorato allo Sport del Comune di Finale Ligure sono lieti di comunicare che la cerimonia dello “Sportivo dell’anno” inizialmente prevista per venerdì 9 gennaio, si svolgerà sabato 30 gennaio 2026, alle ore 20:30, sempre presso l’Auditorium Don Franco Destefanis del Complesso Monumentale di Santa Caterina, in Finalborgo.

La cerimonia ogni anno premia atleti di ogni età, dai bambini più piccoli agli adulti, siano essi finalesi d’origine, cittadini finalesi o che facciano parte e svolgano la propria attività sportiva all’interno di Associazioni Sportive finalesi. Vengono inoltre premiate anche squadre e Società che hanno ottenuto risultati di particolare rilevanza, non senza riconoscimenti alla carriera sportiva rivolti a tecnici o dirigenti che hanno profuso particolare impegno nel promuovere e diffondere la cultura sportiva, ottenendo nel tempo importanti risultati.

La serata, come ogni anno, vuole essere un momento di aggregazione tra tutte le realtà sportive finalesi e vuole riconoscere quegli atleti o quelle squadre che nel corso dell’anno che si sta per concludere hanno ottenuto risultati di particolare rilievo. Al termine della cerimonia la Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure offrirà un piccolo rinfresco.

L’obiettivo della manifestazione è la promozione della pratica sportiva, riconosciuta per il suo valore fondamentale nel favorire il benessere fisico, mentale e sociale delle persone che la esercitano.

L’auspicio della Consulta dello Sport del Comune di Finale Ligure è che tale evento possa trovare la più ampia partecipazione anche per riconoscere maggiore importanza agli atleti premiati e per avvicinare sempre più persone alle realtà sportive del finalese e alle persone che le costituiscono, che con grande impegno ogni anno portano avanti i valori dello sport tra i nostri cittadini di ogni età.

Per quanto riguarda i più giovani, inoltre, si tratta di un’opportunità di crescita, una serata durante la quale poter incontrare le eccellenze del mondo sportivo finalese di ieri e di oggi che con passione e dedizione talvolta continuano a svolgere attività di volontariato, o comunque a sostenere il mondo dello sport, e che volentieri. anche dopo anni, mantengono il loro legame con le proprie società d’origine.