Finale Ligure, Sportivo dell’anno 2025: vince Ilaria Accame

Finale Ligure. È la velocista olimpica Ilaria Accame a vincere l’edizione 2025 dello “Sportivo dell’anno” di Finale Ligure.

Il suo percorso sportivo è iniziato con l’Atletica Run Finale, per poi trasferirsi all’Atletica Arcobaleno di Savona e successivamente alla Libertas Unicusano Livorno. Oggi è considerata come una delle più promettenti velociste italiane e nel 2025 è approdata nel prestigioso Gruppo Sportivo dell’Areonatica Militare.

Premio consegnato in presenza degli assessori Valter Sericano, Umberto Luzi e Luciana Di Mauro, il presidente FIDAL Liguria Carlo Rosiello, il delegato provinciale CONI Roberto Pizzorno e il professor Salvatore Finocchiaro.

Durante la lunga serata condotta da Stefano Schiappapietra e Massimo Crippa, dove sono stati premiati tanti atleti di tutte le età, toccante è stato il luogo applauso con standing ovation dell’auditorium dedicato a Samuela Vinai, scomparsa a marzo scorso. Sua la targa per il titolo di “dirigente sportivo dell’anno“, consegnata al marito e ai due figli.

Altri due premi importanti sono andati a Christian Borghello e Carola Maccagno.