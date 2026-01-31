  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Vincitrice

Finale Ligure, Sportivo dell’anno 2025: vince Ilaria Accame

Riconoscimento nel suo paese d’origine per la giovane velocista. Toccante la standing ovation per Samuela Vinai, ricordata e premiata come dirigente sportivo dell'anno

Generico gennaio 2026

Finale Ligure. È la velocista olimpica Ilaria Accame a vincere l’edizione 2025 dello “Sportivo dell’anno” di Finale Ligure.

Il suo percorso sportivo è iniziato con l’Atletica Run Finale, per poi trasferirsi all’Atletica Arcobaleno di Savona e successivamente alla Libertas Unicusano Livorno. Oggi è considerata come una delle più promettenti velociste italiane e nel 2025 è approdata nel prestigioso Gruppo Sportivo dell’Areonatica Militare.

Premio consegnato in presenza degli assessori Valter Sericano, Umberto Luzi e Luciana Di Mauro, il presidente FIDAL Liguria Carlo Rosiello, il delegato provinciale CONI Roberto Pizzorno e il professor Salvatore Finocchiaro.

Durante la lunga serata condotta da Stefano Schiappapietra e Massimo Crippa, dove sono stati premiati tanti atleti di tutte le età, toccante è stato il luogo applauso con standing ovation dell’auditorium dedicato a Samuela Vinai, scomparsa a marzo scorso. Sua la targa per il titolo di “dirigente sportivo dell’anno“, consegnata al marito e ai due figli.

Altri due premi importanti sono andati a Christian Borghello e Carola Maccagno.

 

 

Più informazioni
leggi anche
Generico gennaio 2026
Preannuncio
Finale Ligure, si va verso l’assegnazione del Mondiale Enduro 2026
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.