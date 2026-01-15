Finale Ligure, proseguono in Piazza Vittorio Emanuele gli appuntamenti con “Orti e Fornelli”

Finale Ligure. Dopo il successo dei primi appuntamenti, entra nel vivo il calendario 2026 di “Orti e Fornelli”, l’iniziativa che trasforma Piazza Vittorio Emanuele a Marina in un laboratorio del gusto a cielo aperto.

Il progetto, nato dalla sinergia tra il Comune di Finale Ligure, il Nuovo Polo Scolastico Finalese (Istituto Alberghiero Migliorini e IPSIA) e i produttori locali, torna ad animare il centro ogni penultimo sabato del mese. I prossimi appuntamenti sono fissati per il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo, confermando il format che unisce il mercato dei coltivatori diretti a spettacolari sessioni di show cooking.

L’incontro di sabato 24 gennaio rivestirà un’importanza particolare, coincidendo con l’Open Day del Nuovo Polo Scolastico Finalese. I cittadini e i futuri studenti avranno l’occasione di vedere all’opera i futuri professionisti della ristorazione che, affiancati dagli chef del Dipartimento Solidarietà Emergenze della FIC Liguria, trasformeranno i prodotti stagionali a “km 0” in ricette creative e sostenibili.

Oltre alle dimostrazioni dal vivo, al pubblico sarà data la possibilità di acquistare presso le bancarelle presenti le primizie e tutte le delizie dei produttori locali, partecipando inoltre agli assaggi gratuiti, scoprendo i segreti della cucina di qualità narrata dagli studenti stessi.

Affermano il Sindaco con delega al Marketing territoriale, Angelo Berlangieri, e il Vice Sindaco con delega all’Istruzione, Maura Firpo: “Come Amministrazione puntiamo su questa iniziativa che è sia un’ottima occasione di promozione territoriale, capace di valorizzare la cosiddetta “filiera corta”, sia opportunità di sottolineare l’alta formazione professionale locale. “Orti e Fornelli” non è solo un momento di acquisto, ma un punto d’incontro culturale che vivacizza il tessuto urbano di Marina anche in questi mesi invernali, rendendo la tradizione gastronomica ligure accessibile a un pubblico sempre più vasto e connesso grazie al coinvolgimento e alle valide professionalità coinvolte”.