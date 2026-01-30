Finale Ligure, si va verso l’assegnazione del Mondiale Enduro 2026

Finale Ligure. Mancano solo i crismi dell’ufficialità, ma l’annuncio è ormai nell’aria. Nella serata di oggi Valter Sericano ha infatti anticipato una novità importante: “Possiamo anticipare che, anche se il giorno fatidico sarà tra pochi giorni (il 4 febbraio), Finale Ligure dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, ospitare il Campionato del Mondo di Enduro maschile e femminile, con l’assegnazione della maglia iridata“.

L’anticipazione è arrivata nel corso della serata dello Sportivo dell’Anno di Finale Ligure, organizzata dalla Polisportiva del Finale.

L’assessore ha poi espresso tutta la propria soddisfazione per un traguardo di grande rilievo: “Per l’amministrazione comunale di Finale è un grande motivo di orgoglio, perché suggella il lavoro svolto in questi anni in questo settore e non solo. Finale Ligure raggiunge così una considerazione di massimo livello per questo tipo di attività e di sport“.

Un risultato frutto di un lungo percorso, come sottolineato dallo stesso Sericano: “Si è lavorato molto, anche grazie all’aiuto di chi è ormai addentro a queste dinamiche. Non è un caso organizzare per tanti anni le World Series e riuscire poi a coronare questo cammino con una manifestazione di tale importanza. Un evento che ci permetterà di farci conoscere in tutto il mondo, non solo in ambito sportivo“.