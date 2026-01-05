Finale Ligure, 500mila euro per la sicurezza idraulica di via Brunenghi

Il 2026 di Finale Ligure si apre nel segno della programmazione strategica. L’Amministrazione comunale ha tracciato la rotta dei Lavori Pubblici per l’anno appena iniziato, definendo tre pilastri fondamentali che puntano a trasformare il volto della città: sostenibilità ambientale, sicurezza del territorio e tutela del patrimonio storico.

Non si tratta solo di buone intenzioni, ma di obiettivi formali legati alla produttività dei dirigenti, segno di una volontà di tradurre la visione politica in risultati misurabili.

Un “Corridoio Verde” per la città

Il primo obiettivo risponde a una domanda crescente di vivibilità urbana. La strategia per il 2026 prevede un incremento netto del patrimonio arboreo. Se da un lato proseguiranno gli abbattimenti necessari per garantire la pubblica incolumità, dall’altro il Comune punta su un massiccio piano di ripiantumazioni. Il progetto faro di questa rivoluzione green sarà il nuovo “Corridoio Verde” di via Dante, pensato per offrire più ombra, bellezza e benessere ai residenti e ai turisti.

Sicurezza idraulica: il nodo di via Brunenghi

Sul fronte della resilienza territoriale, l’attenzione si sposta su una delle arterie più sensibili: via Brunenghi. L’obiettivo per l’anno in corso è il completamento del piano di fattibilità per la regimazione idraulica della zona. Due le aree critiche nel mirino: l’innesto con l’Aurelia (spesso soggetto ad allagamenti) e il comparto tra via Del Cigno e via Nievo. L’Amministrazione ha già ipotecato il futuro prossimo, mettendo a bilancio 500.000 euro per il 2027 per dare il via ai primi interventi strutturali.

La rinascita degli Archi e del Sivori

Infine, il 2026 sarà l’anno del restauro per i simboli identitari della città. Entro la fine dell’anno verrà bandito l’appalto per il recupero dell’Arco Regina Margherita a Finalmarina e dell’Arco di via Torcelli a Finalborgo. In particolare, il monumento di Marina necessita di interventi urgenti di valorizzazione. Questi cantieri si affiancheranno ai progressi già in corso sul Teatro Sivori, confermando un’attenzione capillare verso il patrimonio architettonico finalese.

“Più verde, più sicurezza e più bellezza: sono queste le tre direzioni del nostro impegno” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco. “Siamo pronti a confrontarci con i cittadini per accogliere suggerimenti che possano rendere questo 2026 un anno di svolta concreta per Finale” conclude.