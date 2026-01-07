Finale amara per la Fezzanese, il Pietra Ligure trionfa ai rigori, Ponte: “Oggi usciamo rafforzati”

Genova. Una finale persa che fa male, ma che non lascia strascichi negativi. La Fezzanese esce sconfitta ai calci di rigore contro il Pietra Ligure nella finale di Coppa Italia di Eccellenza, dopo una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Due volte in vantaggio, l’ultima al 93’, la squadra di mister Giulio Ponte non riesce a chiuderla e deve arrendersi solo nella lotteria finale.

“È stata una grande gara, una finale vera che ha fatto bene a tutto il movimento dilettantistico”, commenta il tecnico dei verdi. “Faccio i complimenti al Pietra Ligure, squadra tosta e vera, ma soprattutto ai miei ragazzi. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, abbiamo messo tutto quello che avevamo”.

Il rammarico passa inevitabilmente dagli episodi. “Avevamo il match point e la possibilità di chiuderla. Poi gli episodi cambiano le partite, nel bene e nel male. È andata così. Ai ragazzi non potevo chiedere di più”.

A distanza di poche ore dalla finale, Ponte non ha ripensamenti sulle scelte fatte. “Non cambierei nulla. Né le scelte iniziali, né i cambi, né i moduli, né i rigoristi. È andata esattamente come volevo che andasse. Fa parte del percorso e fa esperienza”.

Sul giudizio complessivo della partita, il mister non vede un Pietra superiore. “Non sono d’accordo sul fatto che abbiano creato più di noi. Le occasioni sono state simili e nel primo tempo abbiamo anche mancato un gol sulla linea. Il pareggio era il risultato più giusto”.

Il tema principale resta quello mentale, spesso chiamato in causa nei finali di gara. “Non temo un contraccolpo. Ormai sono tanti mesi che lavoriamo insieme e credo fortemente che oggi usciamo rafforzati. Qualche mese fa avrei detto il contrario, oggi no. Questo è il nostro percorso, fatto di tanti ragazzi giovani, io per primo. Credo che certi risultati passino soprattutto dall’aspetto mentale e cognitivo”.

Ora la testa torna al campionato. La Fezzanese riparte a meno tre dal secondo posto, con lo scontro diretto tra Millesimo e Pietra Ligure che può rimescolare la classifica. “Da questo momento i punti pesano davvero. Può succedere di tutto. Noi veniamo da una retrocessione e stiamo costruendo qualcosa nel tempo. L’obiettivo è restare nei playoff e fare bene”.

Infine uno sguardo alle favorite per la corsa al vertice. “Il Pietra Ligure è la favorita. Il Rivasamba ha un organico importante, ma il Millesimo può dire la sua. In questo campionato le sorprese non mancano mai”.