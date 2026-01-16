Fiera di San Sebastiano a Loano, teatro a Finale e Savona, Vanexa in concerto al Chapeau Club: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nuovo appuntamento della stagione teatrale del teatro Sacco dove va in scena “Eterno ripetersi banale”, a Loano invece c’è la Fiera di San Sebastiano. Musica protagonista allo Chapeau Club con il concerto dei Vanexa, mentre al Teatro delle Udienze c’è Felicia.Non mancheranno nemmeno gli appuntamenti culturali con diverse presentazioni letterarie e le mostre. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

NUOVO APPUNTAMENTO AL TEATRO SACCO DI SAVONA

Secondo appuntamento della stagione 2026 dell’antico Teatro Sacco di Savona sabato 17 gennaio, alle ore 21, con una compagnia giovane che arriva da Livorno con uno spettacolo davvero interessante “Eterno ripetersi banale” di Leonardo Ceccanti, con Matteo Risaliti, Matteo Ceccantini, Leonardo Ceccanti. Regia di Matteo Ceccantini, suoni di Eugenio Domenici. Spettacolo vincitore di – Premio LINUTILE del Teatro 2024 (Padova) – Festival INVENTARIA 2024 (Roma).

Eterno Ripetersi Banale è uno spettacolo fresco, leggero, “giovane”, che con tentativi consapevoli e tenaci, indaga la possibilità di gestire i propri processi creativi, le proprie scelte. La scena è percorsa da una tensione costante in bilico tra la banale ripetitività e la ricerca di un’identità personale, di un’unicità che ci contraddistingua di fronte alla dilagante crisi di significato, di fronte al “nulla”, da cui siamo circondati. Per fare questo i tre giovani attori, giocano con la presenza del pubblico, in modo divertente e coraggioso ricercano incessantemente scelte che sfuggano alla banalità, al già visto, al già fatto, confrontandosi con un pubblico che ogni volta, ad ogni replica fa la differenza.

La domanda di fondo “Esiste veramente un qualcosa che ci definisce rispetto a tutte le altre persone?” rimane e rimbalza dal pubblico agli attori, dal palco alla platea. Mentre si ride al continuo strambo, ma necessario dibattito sulla scena e alle situazioni di imbarazzante impasse che contraddistinguono lo spettacolo, mentre si ride si riflette, su cosa può essere: innovazione, banalità, significato, ricerca, adeguamento, identità, ripetizione, riconoscimento dell’Altro.

TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

Qui il programma completo dello spettacolo

FIERA DI SAN SEBASTIANO A LOANO

Si terrà domenica 18 gennaio in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

Dalle 5 del mattino e per la durata della manifestazione in corso Roma, nella parte centrale di Campo Cadorna (ad esclusione dei parcheggi riservati ai veicoli per le persone disabili) e nella parte lato mare di piazza Mazzini (nel tratto compreso tra corso Roma e la rampa di accesso alla stazione ferroviaria lato levante) è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Divieto di circolazione in viale Libia (ad esclusione dei residenti) dalle 5 alle 9.30.

I mezzi provenienti da via Trento e Trieste non potranno proseguire verso via Martiri delle Foibe né in direzione del mare e dovranno necessariamente immettersi in corso Europa. Restano esclusi dal divieto i mezzi dei residenti diretti verso aree di sosta private con ingresso su via Martiri delle Foibe, mentre quelli circolanti sulla corsia sul lato monte di piazza Mazzini potranno svoltare esclusivamente a sinistra verso via Martiri delle Foibe.

Per il programma completo della manifestazione clicca qui

AD ALASSIO SI PATTINA SUL GHIACCIO

L’Epifania ha segnato la fine delle festività natalizie, ma non certo il piacere di trascorrere del tempo di qualità nella città del Muretto. Con l’avvio dei saldi invernali, Alassio è protagonista di primo piano dello shopping nel budello e nelle vie del centro e continua ad accogliere cittadini e visitatori anche con la pista di pattinaggio sul ghiaccio a fianco del Palazzo Comunale. Grazie alla delibera di Giunta comunale approvata nella giornata di ieri, la pista resterà infatti aperta e fruibile fino a domenica 18 gennaio, offrendo un’ulteriore occasione di svago per famiglie, giovani e turisti.

“La proroga della pista di pattinaggio sul ghiaccio – sottolinea l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – va nella direzione di rendere Alassio sempre più accogliente e attrattiva anche oltre il periodo delle festività, valorizzando e sostenendo le attività commerciali in ogni periodo dell’anno e attualmente durante i saldi invernali, momento importante per il commercio cittadino e occasione sempre molto attesa da residenti e visitatori”.

Qui il programma completo dell’evento

VANEXA IN CONCERTO A SAVONA

Sabato 17 gennaio 2026, allo Chapeau Club di via Famagosta 2 di Savona, si terrà un concerto evento dei Vanexa, storica band ligure considerata pioniera dell’heavy metal italiano, attiva da 47 anni e protagonista nel 1983 della pubblicazione del primo album heavy metal italiano.

La serata avrà un forte valore culturale e storico e vedrà la partecipazione di ospiti di primo piano:

Roberto Tiranti (Labyrinth, ex New Trolls), voce storica del metal italiano ed ex membro dei Vanexa.

Pier Gonella, chitarrista dei Vanexa e dei Necrodeath, entrato nel Guinness World Records 2023 per il maggior numero di album digitali pubblicati in un solo anno (122 album).

MASTERCASTLE band genovese con all’attivo 8 album

Durante il concerto verranno inoltre presentati ufficialmente il DVD e CD live registrati nel 2024.

Qui i dettagli sul concerto

A VARAZZE LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO ASTI

Paolo Asti è una figura di primo piano nel panorama culturale italiano: agitatore culturale, divulgatore, giornalista, imprenditore e grande esperto d’arte, da anni intreccia attività professionale e passione per la narrazione, approdando oggi con successo alla scrittura di fiction. Il suo romanzo d’esordio, Aqua | Ventuno giorni con l’acqua alla gola, pubblicato da Sagep Editori, conferma un percorso autorevole e multidisciplinare.

Dopo numerose presentazioni in città italiane e in contesti prestigiosi come il Salone Internazionale del Libro di Torino e Book City Milano, il volume sarà presentato a Varazze, sabato 17 gennaio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica. A dialogare con l’autore sarà Paolo Ghibaudo, fondatore di Opimedia Consulting.

Il romanzo racconta la vicenda di Rocco Chigi, uomo dall’eredità aristocratica, formazione militare e passato opaco, la cui vita viene stravolta da un incontro improvviso. Da un’esistenza agiata e apparentemente tranquilla, il protagonista viene risucchiato in trame oscure che lo costringono a confrontarsi con misteri irrisolti della storia italiana. Tra cronaca nera, servizi segreti, arte, Vaticano e scenari internazionali, la narrazione mescola realtà e finzione in un ritmo incalzante, ricco di colpi di scena. Aqua è un romanzo poliedrico, dal respiro internazionale, che unisce spy story, amore per l’arte e suggestioni jazz, tenendo il lettore avvinto fino all’ultima pagina.

Paolo Asti (La Spezia, 1964) è un operator culturale e consulente di comunicazione con una carriera di rilievo in ambito artistico, culturale e istituzionale.

Ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel 1987 come amministratore delegato di una società di servizi e ha ricoperto incarichi istituzionali e politici, tra cui presidente dei Giovani Industriali di Confindustria La Spezia e assessore alla cultura, comunicazione e turismo del Comune della Spezia.

Asti è stato anche presidente dell’Associazione Amici del Jazz della Spezia, organizzando eventi internazionali come gli Italian Jazz Days a New York City.

Nel 2010 ha fondato Startè, associazione culturale dedicata alla promozione dell’arte contemporanea italiana, curando mostre in istituzioni italiane e straniere.

È autore di saggi e raccolte come Fifty – Spezzini Oltre (2014) e D.O.C. (2020).

Ha lavorato anche come giornalista e dal 2020 è Senior Business Developer per il mensile Il Giornale dell’Arte.

Nel 2023 è stato nominato componente della giuria per la selezione della Capitale Italiana della Cultura 2025.

Nel 2025 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Aqua | Ventuno giorni con l’acqua alla gola, presentato in sedi prestigiose come il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il libro ha ricevuto riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale Porto Venere Golfo dei Poeti Lord Byron per la narrativa edita.

Asti è considerato una voce autorevole nel dialogo tra arte, cultura, storia e letteratura contemporanea.

Qui i dettagli sugli appuntamenti

NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI MUSICALI A FINALE

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 17 Gennaio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà una giornata dedicata a un giovane grandissimo talento: Nicola Bertolini al clarinetto, strumento che ha rappresentato uno dei fili conduttori dell’attuale edizione del festival; con lui avremo ospiti un quartetto d’archi di grandissima fama ed esperienza: i solisti dell’orchestra “Guido D’Arezzo” ossia Paolo Vigano e Ileana Zanellati al violino, Irina Balta alla viola e Salvatore Musso al violoncello.

Una prima parte di programma è dedicata a musiche per solo quartetto d’archi con l’esecuzione della celeberrima Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart e dell’altrettanto famosa Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach; la seconda parte vede protagonista il giovane Nicola Bertolini con appassionanti pagine di Mascagni, Mozart e un finale dedicato alla musica klezmer.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Il giorno successivo, domenica 18 Gennaio alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci a Finalborgo, avremo una nuova conferenza con audizioni dal titolo “Un inno tra Risorgimento e contemporaneità”. Appunti per la storia della ricezione de Il canto degli italiani, l’inno di Goffredo Mameli musicato da Michele Novaro. Relatore sarà il Prof. Stefano A. E. Leoni, musicologo già docente presso il Conservatorio di Torino, l’Università di Torino e Urbino.

INGRESSO LIBERO

Qui le informazioni sulla rassegna

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Vi aspettiamo ad Asinolla, il parco natura di Pietra Ligure, per un fine settimana indimenticabile dedicato ai nostri amici animali! Il momento più atteso? La Benedizione degli Animali in collaborazione con la parrocchia di San Nicolò.

Ecco cosa abbiamo preparato per voi:

SABATO 17 GENNAIO

Ore 11:00 – Laboratorio di pittura: ritraiamo gli asinelli nella loro stalla

Ore 14:00 – “Il cerchio dei gesti gentili”: piccole missioni con i cavalli in libertà

Ore 15:00 – SOLENNE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI (Partecipazione libera – portate i vostri amici a quattro zampe!). Sarà presente il parroco e ognuno potrà portare i propri animali. #Asinolla celebra questa importante benedizione in onore di sant’Antonio, abate protettore degli amici animali.

Ore 16:00-17:00 – Battesimi della sella per i più piccoli

DOMENICA 18 GENNAIO

Ore 11:00 – Giretti in sella nell’oliveto

Ore 14:00 – Pomeriggio in scuderia: impariamo a prenderci cura degli animali (preparazione mangimi, fieno e pulizia)

Dove: A.S.D. Asinolla – Via Piave, Loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure (SV). Prenotazione obbligatoria per le attività al numero: 351.3351092.

Arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio delle attività.

Le attività sono riservate ai tesserati. Non sei ancora tesserato? Nessun problema! Inquadra il QR code in locandina o chiedici info per fare l’iscrizione sul posto.

Non vediamo l’ora di vedervi!

INFO: https://www.asinolla.it/…/benedizione-degli-animali-a…/

PRENOTAZIONI: per attività con gli animali, per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic: 351.3351902 (anche via WhatsApp) – info@asinolla.it – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it (orario del parco dalle 10.00 alle 18.00). Il parco ha a disposizione un ampio parcheggio per tutti i visitatori.

Qui tutte le informazioni

