Fermato per un controllo, risulta con precedenti penali e irregolare in Italia: 32enne rimpatriato

Savona. Nei giorni scorsi a Savona i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno accertato la condizione di irregolarità sul Territorio Nazionale di un trentaduenne, di nazionalità gambiana. L’uomo fermato per un controllo dalla polizia locale in ambito cittadino è stato trovato senza documenti ed è quindi stato accompagnato presso la Questura di Savona.

A seguito delle procedure di identificazione e degli approfondimenti sulla sua identità i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno riscontrato che risultava gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per vari reati quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, ed altri provvedimenti amministrativi a suo carico.

Al termine degli accertamenti, pertanto, lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano dal quale verrà poi rimpatriato nel paese d’origine una volta portata a termine la completa identificazione.

La Questura, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con le Polizie Municipali, sta intensificando ulteriormente l’attività di rintraccio di soggetti che in base al loro status di irregolari possano essere espulsi con accompagnamento alla frontiera o portati nei CPR.