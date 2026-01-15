Fedelissimi e Orgoglio Ingauno a sostegno dell’Albingaunia: “Sempre presenti, aspettando l’US Albenga”

Albenga. Nella giornata di oggi era arrivata il comunicato ufficiale dell’Albingaunia Sport Albenga, in cui comunicava l’intenzione di partecipare alla procedura finalizzata all’acquisizione del marchio US Albenga. Non si è fatta attendere la risposta del gruppo di tifo Fedelissimi e dell’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno che, con un comunicato, hanno ribadito il loro sostegno all’attuale club bianconero.

Nei mesi che hanno riportato un club ad Albenga a rappresentare il nome della città, i due gruppi hanno sempre mostrato il loro massimo sostegno nel portare avanti l’iniziativa, con alcuni dei membri che hanno aiutato il nuovo gruppo a formare l’Albingaunia. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi della partecipazione ma, nel frattempo, il tifo ha mostrato estrema vicinanza alla società.

Il comunicato:

Vogliamo esprimere e ribadire, anche come “Club Fedelissimi Albenga”ed “Associazione Culturale Orgoglio Ingauno”, pieno sostegno e supporto all’obiettivo dell’Albingaunia Sport Albenga in merito alla decisione di acquisire, in vista della prossima stagione sportiva, lo storico nome Unione Sportiva Albenga. Dopo questi primi mesi di lavoro condiviso, siamo convinti che questa sia la scelta giusta e rinnoviamo con serenità e convinzione la nostra piena fiducia nella società, certi che questo percorso saprà restituire dignità, identità e futuro al nome Albenga.