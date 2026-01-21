Farmaci pediatrici, Giordano (M5S): “Carenti medicinali essenziali. Regione garantisca continuità terapeutica per minori e fragili”

Liguria. “In Liguria, dove la disponibilità di farmaci pediatrici essenziali è carente, viene a mancare la continuità terapeutica per bambini e pazienti fragili. Ancora una volta, la Regione, incapace di dare risposte credibili a un problema più volte segnalato, è caduta dal pero ed è ricorsa all’ennesimo scaricabarile: l’assessore alla Sanità Nicolò, infatti, ha sostenuto che il problema è nazionale”. Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

“Nicolò ha anche annunciato che domani la Regione parteciperà alla 59esima riunione del Tavolo tecnico sulle indisponibilità presso AIFA. Prendiamo atto dell’incontro, ma non ci soddisfa una risposta che scarica sul nazionale responsabilità che sono anche regionali. Grave che l’assessore affronti tardivamente un problema di questa portata. La Regione, nel perimetro delle proprie competenze, deve attivare con un monitoraggio costante e tempestivo, raccordo operativo con AIFA, ASL e farmacie ospedaliere, e strumenti per prevenire interruzioni o cambi forzati di terapia. Qui parliamo di minori e pazienti fragili: non è accettabile limitarsi a ‘partecipare a un tavolo’ senza una strategia territoriale immediata”.

“La salute dei bambini non può dipendere da ritardi produttivi, dinamiche di mercato o rimpalli istituzionali. Regione deve garantire continuità terapeutica e risposte certe alle famiglie. Continueremo a monitorare la situazione e non faremo sconti a nessuno”, conclude Giordano.