Savona. “È sempre bello tornare a Savona”, sono queste le parole rilasciate a Ivg da Fabrizio Corona all’uscita della discoteca Elite di via Briganti a Savona, dove è stato ospite.

Corona è arrivato poco dopo le ore tre e si è subito messo in consolle per far ballare i tanti giovani presenti alla serata.

Fabrizio ha poi scattato alcuni selfie e firmato autografi con i pochi fortunati: “Vorrei venire in mezzo a voi per abbracciarvi una o uno, ma siete tantissimi e purtroppo non riesco”.

Dopo una ventina di minuti, Corona ha lasciato la discoteca. La sua è stata una visita breve ma intensa, ad aspettarlo diverse ore (ha fatto un po’ di ritardo perché aveva un altro impegno lavorativo) una folla di giovani. Ed è proprio a questa folla che l’ex re dei paparazzi ha fatto una promessa: “Ci rivediamo un’altra volta con più calma, tornerò presto”.

Quella di Corona è una presenza che ha richiamato l’attenzione non solo del pubblico della nightlife, ma anche di chi segue da anni le evoluzioni di uno dei personaggi più discussi del panorama mediatico italiano.

Ex re dei paparazzi, protagonista di numerose vicende giudiziarie e mediatiche, Corona continua a occupare uno spazio rilevante nel dibattito pubblico, dividendo opinione e critica. Dopo un lungo periodo segnato da processi, detenzione e ritorni sulla scena, negli ultimi mesi il suo nome è tornato con forza al centro dell’attenzione grazie a “Falsissimo”, il format digitale che ha ottenuto numeri importanti e rilanciato la sua capacità di catalizzare interesse e polemiche. Un successo che non è passato inosservato e che ha riacceso vecchie fratture nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Uno degli aspetti più recenti e discussi riguarda la querelle con il giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini, esplosa per le accuse lanciate da Corona nel proprio programma contro quello che ha definito un presunto “sistema” di favori e rapporti personali legati alle selezioni del Grande Fratello. Le tensioni tra i due sono finite nelle aule del Tribunale civile di Milano: con un provvedimento d’urgenza, il giudice ha accolto il ricorso presentato dai legali di Signorini, ordinando a Corona di non pubblicare ulteriori contenuti diffamatori e di rimuovere online i materiali già trasmessi e di consegnare al tribunale documenti, chat e file relativi al conduttore, con l’obbligo di pagare una sanzione di 2.000 euro al giorno per ogni violazione delle disposizioni giudiziali.

Non è certo la prima volta che Fabrizio Corona viene a Savona (ecco le precedenti), ma questa volta la sua presenza si inserisce in un momento molto particolare del suo percorso pubblico: un ritorno sotto i riflettori che non ha perso la capacità di generare attenzione, consenso e critiche. Un personaggio che, nel bene e nel male, continua a rappresentare un pezzo riconoscibile della storia recente del gossip e della comunicazione italiana.