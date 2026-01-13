Ex Anfi di Albenga, la proposta di Lugani: “Il Comune lo assegni alla Croce Rossa”

Albenga. Il consigliere comunale di minoranza di Albenga, Guido Lugani, ha depositato una mozione, sottoscritta dall’intera opposizione, per “chiedere con forza che l’immobile comunale ex ANFI di Vadino venga destinato in modo stabile a sede del comitato di Albenga della Croce Rossa Italiana”.

“L’edificio, da tempo privo di una destinazione stabile e utilizzato negli ultimi anni solo in modo temporaneo per esigenze emergenziali, dispone di spazi interni ed esterni adeguati ad ospitare un servizio di rilevante interesse pubblico e sociale – ricorda Lugani – La Croce Rossa di Albenga svolge un ruolo sostanziale nel sistema locale di emergenza e assistenza sanitaria, ma attualmente opera in strutture che comportano costi elevati e non consentono il ricovero protetto delle ambulanze e dei mezzi di soccorso. Una nuova sede funzionale permetterebbe di migliorare l’efficienza operativa e la sicurezza dei servizi offerti alla cittadinanza”.

“Albenga può contare su realtà storiche e fondamentali come la Croce Bianca nel centro cittadino – aggiunge il consigliere Guido Lugani – ma rafforzare l’intero sistema del volontariato sanitario significa investire concretamente nella sicurezza e nel benessere della comunità”.

Inoltre, secondo Lugani “una destinazione stabile dell’ex ANFI a finalità sociali e sanitarie avrebbe un doppio beneficio: da un lato restituirebbe vita e dignità a una zona di Vadino da troppo tempo dimenticata, dall’altro eviterebbe l’uso discrezionale e temporaneo della struttura per l’accoglienza dei migranti, tema sul quale Albenga ha già dato un contributo significativo nel corso degli anni”.

La mozione chiede al sindaco di “avviare un’interlocuzione con la Croce Rossa Italiana al fine di verificare le esigenze logistiche e operative necessarie per l’insediamento nella struttura”.