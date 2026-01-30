Esce di casa nonostante sia ai domiciliari: 84enne savonese arrestato per evasione

Savona. Nei giorni scorsi i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Savona hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un savonese classe ’41, già noto alle forze dell’ordine. Il fermo è stato realizzato nell’ambito dei servizi svolti dal comando provinciale Savona finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati.
Nella circostanza, l’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. E’ stato quindi individuato a Savona dai militari della Sezione Radiomobile.
A seguito di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e la misura degli arresti domiciliari rinnovata.