Savona/Albenga. Un pomeriggio di festa, meraviglia e allegria ha accompagnato grandi e piccoli nella giornata dell’Epifania a Savona e Albenga, dove i Vigili del Fuoco hanno regalato momenti indimenticabili all’insegna della fantasia e della condivisione.

Tra applausi, occhi sgranati e sorrisi emozionati, le Befane dei Vigili del Fuoco si sono calate dall’alto, sorprendendo i bambini e avvicinandosi a loro come in una fiaba. Dopo l’arrivo spettacolare, caramelle e dolci hanno riempito le mani dei più piccoli, trasformando la giornata in un concentrato di gioia e stupore.

A Savona, la sede centrale dei Vigili del Fuoco si è trasformata in un vero e proprio parco giochi a tema grazie alla “Pompieropoli”, allestita dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Qui i bambini hanno potuto vestire i panni dei piccoli pompieri, salire a bordo del “Bruco” – il mezzo cingolato anfibio impiegato nelle emergenze – e divertirsi sul quad lungo una pista sabbiosa allestita sulla spiaggia antistante la caserma.

Suggestiva ed emozionante anche la festa ad Albenga, dove l’arrivo della Befana ha lasciato tutti a bocca aperta. Trasportata simbolicamente da un elicottero costruito dai Vigili del Fuoco di Albenga, la Befana ha sorvolato la piazza per poi essere calata lentamente fino al centro, accolta da un’esplosione di applausi e meraviglia.

Nel cuore della festa, i bambini hanno potuto incontrare la Befana Vigile del Fuoco, ricevere dolci e vivere un pomeriggio speciale, fatto di magia, fantasia e sorrisi sinceri.

“Un’Epifania riuscita e partecipata, che ha confermato ancora una volta il profondo legame tra i Vigili del Fuoco e la comunità – fanno sapere dal comando savonese – un legame che va oltre l’emergenza e si esprime anche attraverso la capacità di regalare emozioni, vicinanza e ricordi felici”.