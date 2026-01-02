Epifania, la caserma dei vigili del fuoco di Savona apre le porte a bambini e famiglie

Savona. I Vigili del fuoco del comando di Savona aprono le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio 2026, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.
Dalle 14 i più piccoli potranno cimentarsi nel ruolo di “pompieri”, grazie all’intervento dell’associazione pensionati dei vigili del fuoco con la famosissima “Pompieropoli”.
Potranno arrampicarsi sulla parete del “castello di manovra”, assistere a diverse simulazione di intervento, dalla terra al mare, ed infine riscaldarsi con la cioccolata calda.
“Speranzosi di una partecipazione numerosa, vi porgiamo i nostri più sinceri auguri di buone feste e vi diamo appuntamento al 6 di gennaio”.