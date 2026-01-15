Effettua acquisti per 4mila euro utilizzando un bancomat rubato: denunciato dalla Polizia di Stato

Savona. Ieri a Savona, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 68 anni per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona è partita dalla denuncia di furto sporta da una cittadina savonese alla quale, poco prima delle festività natalizie, era stato rubato il portafoglio contente il bancomat.

Dalle indagini è emerso che, tramite l’indebito utilizzo del bancomat rubato, sono stati effettuati acquisti per oltre 4mila euro. Questi erano stati effettuati tra Savona e Genova nei giorni immediatamente precedenti il Natale e prima che lo stesso bancomat venisse bloccato.

L’uomo è stato rintracciato in provincia di Genova, dove, in collaborazione con i poliziotti del commissariato di Chiavari, è stata eseguita la perquisizione disposta dalla Procura di Savona: il controllo ha permesso di trovare e sequestrare un costoso orologio, acquistato in una gioielleria savonese attraverso l’utilizzo della carta oggetto di furto.

Oltre a quella dell’orologio, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza sono state accertate altre operazioni nel periodo esaminato: l’acquisto di un anello d’oro, un acquisto in un negozio di scarpe, in tabaccheria, un soggiorno di due notti in hotel della riviera savonese e diversi prelievi di contante.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria competente.