Ecco “L’Officina dello Spettacolo e dei Talenti”, il progetto per la scuola che unisce scuole e territorio tra teatro, scenografia, tecnica e fotografia

Borgio Verezzi. Dal 20 gennaio fino alla fine di marzo 2026 si svolgerà “L’Altro Tempo della Scuola: l’Officina dello Spettacolo e dei Talenti”, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra l’istituto comprensivo di Pietra Ligure, l’istituto “Giovanni Falcone” di Loano e l’Aps La Compagnia del Barone Rampante di Borgio Verezzi.

Il progetto è risultato vincitore del bando “Scuola come Casa” della Fondazione De Mari di Savona, iniziativa rivolta alle scuole della provincia (al di fuori del capoluogo) con l’obiettivo di rafforzare le comunità educanti, promuovere competenze trasversali e creative e favorire l’inclusione. Al centro vi è l’idea di una scuola intesa come luogo di crescita, scoperta e relazione, capace di valorizzare le potenzialità di ogni studente attraverso la co-progettazione con il territorio.

L’Altro Tempo della Scuola offrirà a circa quaranta studenti, selezionati tra tutte le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la possibilità di partecipare gratuitamente a un percorso laboratoriale dedicato alle arti dello spettacolo.

Le iscrizioni sono attualmente aperte presso le scuole aderenti al progetto.

Il percorso prevede laboratori extracurricolari dedicati alle diverse discipline del teatro e delle arti sceniche: recitazione, con Iacopo Ferro (Teatro Stabile di Torino) e Gaia Capelli (Accademia Teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale); scenografia e costumi, con Lorenzo Rostagno e Giada Granero (Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova); illuminotecnica e fonica, con Michele Abrate e Daniel Tonetti; fotografia di scena, con Ruggero Bruno.

Tutti i laboratori saranno condotti da professionisti del settore teatrale, tecnico e artistico, con esperienza anche nell’ambito della didattica e della formazione.

Gli incontri si svolgeranno sempre il martedì, dalle 15:30 alle 17:30, presso l’istituto comprensivo di Pietra Ligure, sede di via Oberdan. Ogni studente potrà scegliere il percorso più affine ai propri interessi e seguirlo con continuità fino alla realizzazione di uno spettacolo teatrale finale, previsto tra la fine di marzo e i primi di aprile 2026.

La Compagnia del Barone Rampante, attiva da quasi vent’anni nel Ponente ligure, mette a disposizione del progetto le proprie risorse artistiche, i docenti e l’esperienza maturata in anni di formazione teatrale, collaborazione con le scuole e attività di produzione. Nata all’interno di un laboratorio scolastico a Borgio Verezzi, la Compagnia rappresenta oggi una realtà educativa e culturale fortemente radicata nel territorio.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, professoressa Giuseppina Manno, il dirigente dell’istituto “Giovanni Falcone” di Loano, professor Mosè Laurenzano, e la presidente della Compagnia del Barone Rampante, professoressa Marcella Rembado, esprimono grande soddisfazione per questa collaborazione, che unisce scuole e associazioni in un progetto condiviso, capace di valorizzare i talenti dei giovani e rafforzare il legame tra formazione, arte e territorio.