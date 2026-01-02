Ecco la mostra del FotoClubCelle che celebra i 45 anni dell’ associazione con sede in paese

Celle Ligure . Si potrà visitare fino al prossimo 6 gennaio la mostra del FotoClubCelle, allestita nella Sala Espositiva del Centro Culturale “Costa”, sulla passeggiata a mare. Si rinnova così l’appuntamento nella collettiva patrocinata dal Comune. “FotoClubCelle 45”, questo il titolo per l celebrare il 45esimo anniversario di fondazione del circolo fotografico di Celle Ligure attraverso le opere più recenti dei suoi soci. Il FotoClubCelle è un’associazione fotografica amatoriale, affiliata FIAF, con sede in paese dal 1981.
Sempre presente, in questi anni, e attiva nella vita culturale di Celle, con serate aperte al pubblico, mostre, proiezioni, corsi fotografici, collaborazioni con il Comune, le scuole, le associazioni, e con l’Antico Teatro Sacco di Savona.
L’esposizione é visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18 e nei festivi anche dalle 10 alle 12.