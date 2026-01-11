Eccellenza, San Francesco Loano – Genova Calcio LIVE: rossoblù obbligati a reagire

San Francesco Loano 0 – 0 Genova Calcio

67’ Clamoroso al Merlo, calcio di rigore per il Loano, sul dischetto va Auteri, il capitano non sbaglia e spiazza Donderi, San Francesco Loano che passa in vantaggio

65’ Sugli sviluppi di un calcio di punizione il Loano trova il primo tiro realmente pericoloso della sua partita con Halaj ma portiere pronto risponde e manda in calcio d’angolo

63’ Ammonito il nuovo entrato con la maglia numero 19 Costa per un fallo tattico col fine di interrompere un’azione promettente del Loano

62’ Secondo cambio per il Loano esce Alberto ed entra Yussoufa

60’ Azione pericolosa del Genova ma cross troppo alto e Loano che riparte da una rimessa laterale

59’ Fase di gioco un po’ confusa con la San Francesco Loano che fa fatica ad uscire dalla propria trequarti

57’ Genova calcio che continua a proporre un buon gioco offensivo di possesso palla ma fa fatica a proporsi in profondità per arginare la difesa loanese

55’ Calcio di punizione per il Loano che termima tra le braccia de portiere, sugli sviluppi del contropiede il portiere Tommaso Scalvini compie una parata a dir poco miracolosa sul colpo di testa dell’attaccante pallone che termina in calcio d’angolo

53’ Tiro in porta debole del numero 8 Ottonello, cambio anche per il Genova calcio ad uscire è il numero 9 Lemus ed entra con il 20 Ierardi

51’ Primo cambio per Davide Brignoli, ad uscire è Agate e ad entrare è il numero 18 Hamati

50’ Agate conquista un buon calcio di punizione per il Loano che viene battuto con un cross in area ma la difesa del Genova rimane attenta e respinge

48’ Ripartenza veloce del Genova che arriva vicina al primo gol con Lemus che inspiegabilmente manca il pallone a botta sicura e difesa loanese che riesce a respingere l’arrembata Genovese

47’ San Francesco Loano che parte molto alta in pressione sul Genova in cerca del gol che la sbloccherebbe

Secondo tempo che iniza con il pallone in possesso del Loano

Secondo tempo

47’ Fischio finale dell’arbitro che fa terminare a reti bianche il primo tempo di gioco

46’ Genova calcio in zona offensiva cerca di chiudere dietro la squadra di casa per trovare la rete che sbloccherebbe la gara

45’ Cross rasoterra per il Genova che Scalvini raccoglie tra le braccia uscendo in sicurezza, assegnati due minuti di recupero

44’ Calcio d’angolo battuto al centro dell’area respinto dall difesa

43’ Azione confusa del Loano che termina con un pallone pericoloso verso la porta intercettato da Lipani a rischio autogol e palla in calcio d’angolo

41’ Azione del Loano che arriva in area di rigore ma Halaj sbaglia l’ultimo passaggio all’altezza del dischetto

39’ Intervento durissimo con le mani in faccia per Cavalli ai danni di Cauteruccio ma direttore di gara che non assegna nessun cartellino

37’ Cross dalla destra di Carpelli coperto e chiuso benissimo dalla difesa loanese

36’ Azione prolungata del Genova che termina con la conquista di un calcio d’angolo dalla destra, calcio d’angolo battuto bene, Loano che respinge ma squadra ospite che rimane in zona d’attacco

34’ Azione pericolosa del Loano che finisce pero sul fondo

33’ Cross bellissimo dalla fascia destra di Carpelli, Hosvepjan salva benissimo ad un metro dalla porta con l’attaccante genovese pronto a colpire a botta sicura

32’ Gioco fermo da un paio di minuti per via di un contrasto molto duro che ha lasciato a terra Riggio, difensore del Genova

30’ San Francesco Loano che risponde con una squadra molto alta e un pressing continuato, Genova Calcio che non riesce a trovare la soluzione migliore per affondare il colpo

27’ Genova che riprende il pallino del gioco e conquista un calcio d’angolo sulla destra, corner battuto male ma difesa loanese in affanno e nuovo calcio d’angolo, pallone messo al centro ma la difesa respinge benissimo

25’ Azione buona del Loano che termina con un tiro particolarmente fuori misura di Auteri

24’ Calcio d’angolo per il Genova calcio battuto benissimo da Campelli, portiere che esce intercettando il pallone e subisce fallo

22’ Occasione incredibile per Halaj che fa tutto benissimo ma sbaglia la conclusione finale in porta, ammonito lo stesso Halaj per un brutto fallo successivo

19’ Punizione in zona pericolosa per il Loano, Hosvepjan si incarica della battuta, passaggio corto per muovere la difesa avversaria, lancio troppo lungo che finisce sul fondo

18’ Fallo fischiato a favore del Genova Calcio sulla linea di centrocampo

15’ Incursione solitaria di Auteri che arriva a tu per tu con il portiere ma un salvataggio difensivo miracoloso di Cavalli blinda la porta

14’ Genova calcio che si spinge sempre piu avanti in cerca del primo gol

13’ Cambio di gioco perfetto del Genova sui piedi di Campelli, rientra e calcia al limite dell’area e pallone che non impensierisce Scalvini e termina a lato

11’ Ripartenza subito dopo il lancio del portiere e pallone che termina in calcio d’angolo, pallone messo in mezzo ma viene respinto dalla difesa genovese

10’ Secondo calcio d’angolo della partita per il Genova, pallone messo bene in mezzo ma troppo sul portiere

9’ Breve interruzione per via di un contrasto duro subito da Caceres

7’ Ripartenza pericolosa per il Genova, pallone peró irraggiungibile per il numero 10 del Genova

5’ Contropiede promettente per il Genova che non viene sfruttato a dovere e il Loano puó ripartire da dietro

3’ Primo calcio d’angolo per il Genova che decide di giocare corto ma finisce con una rimessa laterale per gli stessi, sfruttato male questo primo calcio d’angolo per la squadra ospite

2’ Genova che parte molto offensivo e cerca di tenere nella propria metà campo il Loano

Si parte! Primo pallone giocato dalla squadra ospite

Primo tempo

Le formazioni:

Loano: 1 Scalvini, 2 Hosvepjan, 3 Alberto, 4 Valentino, 5 Pare, 6 Balla, 7 Agate, 8 Bonifazio, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione: 12 Marinoni, 13 Youssoufa, 14 Lingua, 15 Rimondo, 16 Di Lorenzo, 17 Di Bella, 18 Hamati, 19 Oxhallari, 20 Carastro. Allenatore: Davide Brignoli

Genova: 1 Dondero, 2 Cavalli, 3 Riggio, 4 Maresca, 5 Lipani, 6 Cova, 7 Zampano, 8 Ottonello, 9 Lemus, 10 Campelli, 11 Caceres. A disposizione: 12 Centenari, 13 Piccardo, 14 Capurro, 15 Cartiere, 16 Mantero, 17 Fabbri, 18 Gianfranchi, 19 Costa, 20 Ierardi. Allenatore: Luca Monteforte

Arbitra Trabucco da Chiavari coadiuvato da Bernardini (Genova) e Scandale (Genova)

Ceriale. Oggi si gioca San Francesco Loano–Genova Calcio, match di Eccellenza che vede i rossoblù chiamati a una prova di carattere. La formazione loanese è ultima in classifica con 7 punti dopo 15 giornate e ha bisogno di fare risultato per rimanere agganciata alla zona playout, distante una sola lunghezza. Il cammino stagionale resta complicato, ma dall’arrivo di Brignoli in panchina il Loano cerca maggiore solidità e risposte sul piano del gioco. Di fronte un Genova Calcio ottavo con 19 punti, squadra compatta e difficile da affrontare, già vittoriosa all’andata per 2-1. Si giocherà allo stadio “Francesco Merlo” di Ceriale, alla San Francesco Loano servono punti pesanti per tenere viva la corsa salvezza.