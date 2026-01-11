Eccellenza, San Francesco Loano – Genova Calcio LIVE: rossoblù obbligati a reagire

San Francesco Loano 0 – 0 Genova Calcio
67’ Clamoroso al Merlo, calcio di rigore per il Loano, sul dischetto va Auteri, il capitano non sbaglia e spiazza Donderi, San Francesco Loano che passa in vantaggio
65’ Sugli sviluppi di un calcio di punizione il Loano trova il primo tiro realmente pericoloso della sua partita con Halaj ma portiere pronto risponde e manda in calcio d’angolo
63’ Ammonito il nuovo entrato con la maglia numero 19 Costa per un fallo tattico col fine di interrompere un’azione promettente del Loano
62’ Secondo cambio per il Loano esce Alberto ed entra Yussoufa
60’ Azione pericolosa del Genova ma cross troppo alto e Loano che riparte da una rimessa laterale
59’ Fase di gioco un po’ confusa con la San Francesco Loano che fa fatica ad uscire dalla propria trequarti
57’ Genova calcio che continua a proporre un buon gioco offensivo di possesso palla ma fa fatica a proporsi in profondità per arginare la difesa loanese
55’ Calcio di punizione per il Loano che termima tra le braccia de portiere, sugli sviluppi del contropiede il portiere Tommaso Scalvini compie una parata a dir poco miracolosa sul colpo di testa dell’attaccante pallone che termina in calcio d’angolo
53’ Tiro in porta debole del numero 8 Ottonello, cambio anche per il Genova calcio ad uscire è il numero 9 Lemus ed entra con il 20 Ierardi
51’ Primo cambio per Davide Brignoli, ad uscire è Agate e ad entrare è il numero 18 Hamati
50’ Agate conquista un buon calcio di punizione per il Loano che viene battuto con un cross in area ma la difesa del Genova rimane attenta e respinge
48’ Ripartenza veloce del Genova che arriva vicina al primo gol con Lemus che inspiegabilmente manca il pallone a botta sicura e difesa loanese che riesce a respingere l’arrembata Genovese
47’ San Francesco Loano che parte molto alta in pressione sul Genova in cerca del gol che la sbloccherebbe
Secondo tempo che iniza con il pallone in possesso del Loano
Secondo tempo
47’ Fischio finale dell’arbitro che fa terminare a reti bianche il primo tempo di gioco
46’ Genova calcio in zona offensiva cerca di chiudere dietro la squadra di casa per trovare la rete che sbloccherebbe la gara
45’ Cross rasoterra per il Genova che Scalvini raccoglie tra le braccia uscendo in sicurezza, assegnati due minuti di recupero
44’ Calcio d’angolo battuto al centro dell’area respinto dall difesa
43’ Azione confusa del Loano che termina con un pallone pericoloso verso la porta intercettato da Lipani a rischio autogol e palla in calcio d’angolo
41’ Azione del Loano che arriva in area di rigore ma Halaj sbaglia l’ultimo passaggio all’altezza del dischetto
39’ Intervento durissimo con le mani in faccia per Cavalli ai danni di Cauteruccio ma direttore di gara che non assegna nessun cartellino
37’ Cross dalla destra di Carpelli coperto e chiuso benissimo dalla difesa loanese
36’ Azione prolungata del Genova che termina con la conquista di un calcio d’angolo dalla destra, calcio d’angolo battuto bene, Loano che respinge ma squadra ospite che rimane in zona d’attacco
34’ Azione pericolosa del Loano che finisce pero sul fondo
33’ Cross bellissimo dalla fascia destra di Carpelli, Hosvepjan salva benissimo ad un metro dalla porta con l’attaccante genovese pronto a colpire a botta sicura
32’ Gioco fermo da un paio di minuti per via di un contrasto molto duro che ha lasciato a terra Riggio, difensore del Genova
30’ San Francesco Loano che risponde con una squadra molto alta e un pressing continuato, Genova Calcio che non riesce a trovare la soluzione migliore per affondare il colpo
27’ Genova che riprende il pallino del gioco e conquista un calcio d’angolo sulla destra, corner battuto male ma difesa loanese in affanno e nuovo calcio d’angolo, pallone messo al centro ma la difesa respinge benissimo
25’ Azione buona del Loano che termina con un tiro particolarmente fuori misura di Auteri
24’ Calcio d’angolo per il Genova calcio battuto benissimo da Campelli, portiere che esce intercettando il pallone e subisce fallo
22’ Occasione incredibile per Halaj che fa tutto benissimo ma sbaglia la conclusione finale in porta, ammonito lo stesso Halaj per un brutto fallo successivo
19’ Punizione in zona pericolosa per il Loano, Hosvepjan si incarica della battuta, passaggio corto per muovere la difesa avversaria, lancio troppo lungo che finisce sul fondo
18’ Fallo fischiato a favore del Genova Calcio sulla linea di centrocampo
15’ Incursione solitaria di Auteri che arriva a tu per tu con il portiere ma un salvataggio difensivo miracoloso di Cavalli blinda la porta
14’ Genova calcio che si spinge sempre piu avanti in cerca del primo gol
13’ Cambio di gioco perfetto del Genova sui piedi di Campelli, rientra e calcia al limite dell’area e pallone che non impensierisce Scalvini e termina a lato
11’ Ripartenza subito dopo il lancio del portiere e pallone che termina in calcio d’angolo, pallone messo in mezzo ma viene respinto dalla difesa genovese
10’ Secondo calcio d’angolo della partita per il Genova, pallone messo bene in mezzo ma troppo sul portiere
9’ Breve interruzione per via di un contrasto duro subito da Caceres
7’ Ripartenza pericolosa per il Genova, pallone peró irraggiungibile per il numero 10 del Genova
5’ Contropiede promettente per il Genova che non viene sfruttato a dovere e il Loano puó ripartire da dietro
3’ Primo calcio d’angolo per il Genova che decide di giocare corto ma finisce con una rimessa laterale per gli stessi, sfruttato male questo primo calcio d’angolo per la squadra ospite
2’ Genova che parte molto offensivo e cerca di tenere nella propria metà campo il Loano
Si parte! Primo pallone giocato dalla squadra ospite
Primo tempo
Le formazioni:
Loano: 1 Scalvini, 2 Hosvepjan, 3 Alberto, 4 Valentino, 5 Pare, 6 Balla, 7 Agate, 8 Bonifazio, 9 Halaj, 10 Auteri, 11 Cauteruccio. A disposizione: 12 Marinoni, 13 Youssoufa, 14 Lingua, 15 Rimondo, 16 Di Lorenzo, 17 Di Bella, 18 Hamati, 19 Oxhallari, 20 Carastro. Allenatore: Davide Brignoli
Genova: 1 Dondero, 2 Cavalli, 3 Riggio, 4 Maresca, 5 Lipani, 6 Cova, 7 Zampano, 8 Ottonello, 9 Lemus, 10 Campelli, 11 Caceres. A disposizione: 12 Centenari, 13 Piccardo, 14 Capurro, 15 Cartiere, 16 Mantero, 17 Fabbri, 18 Gianfranchi, 19 Costa, 20 Ierardi. Allenatore: Luca Monteforte
Arbitra Trabucco da Chiavari coadiuvato da Bernardini (Genova) e Scandale (Genova)
Ceriale. Oggi si gioca San Francesco Loano–Genova Calcio, match di Eccellenza che vede i rossoblù chiamati a una prova di carattere. La formazione loanese è ultima in classifica con 7 punti dopo 15 giornate e ha bisogno di fare risultato per rimanere agganciata alla zona playout, distante una sola lunghezza. Il cammino stagionale resta complicato, ma dall’arrivo di Brignoli in panchina il Loano cerca maggiore solidità e risposte sul piano del gioco. Di fronte un Genova Calcio ottavo con 19 punti, squadra compatta e difficile da affrontare, già vittoriosa all’andata per 2-1. Si giocherà allo stadio “Francesco Merlo” di Ceriale, alla San Francesco Loano servono punti pesanti per tenere viva la corsa salvezza.