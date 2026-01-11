Eccellenza, Millesimo – Pietra Ligure LIVE: la cronaca del big match in vetta

MILLESIMO-PIETRA LIGURE 1-0 (13′ Ndiaye)

40′ Ultimi cinque minuti di un primo tempo nel complesso equilibrato ma è il Millesimo ad avere avuto le occasioni migliori.

36′ Occasione Millesimo! Conclusione rasoterra e potente pericolosa di Villar, rimpallo in zona pericolosa e spazzata provvidenziale di Leo.

33′ Balducci para il tiro a giro rasoterra di Villar. Cresce il Millesimo.

30′ Palo di Villar direttamente da calcio d’angolo! Giocatore di grandissima qualità, oggi appare molto ispirato: what else?

25′ Pietra che continua a giocare con coraggio puntando tanto sul palleggio sfruttando anche le corsie esterne. Millesimo può essere letale nelle ripartenze con gli attaccanti bravi a correre nel lungo.

22′ Corre Leo sulla fascia, serve Dominici in area che poi finisce a terra: caduta accentuata secondo il direttore di gara, si prosegue senza proteste.

20′ Occasione Pietra! Doppio colpo di testa da corner in area giallorossa, l’ultimo di Pili esce di pochissimo: poteva essere una sponda molto interessante all’interno dell’area piccola.

17′ Numero di Villar che supera Giglio lanciando poi Totaro che si è inserito: l’attaccante era in fuorigioco, ma che giocata del 10 millesimese.

15′ Millesimo andato in vantaggio in un primo momento di grande equilibrio. Il Pietra dovrà continuare a giocare con serenità, la partita è molto lunga.

13′ Ndiaye! Gol del Millesimo! Colpo di testa vincente sugli sviluppi di corner, beffata la difesa del Pietra e superato Balducci: si sblocca il risultato, 1-0 giallorossi.

12′ Villar mette in mezzo, Gasco in spaccata a togliere il pallone dalla disponibilità di Totaro.

10′ Palla messa dentro da Insolito in zona bandierina, bravo ad uscire Conde. Primi dieci minuti piacevoli, entrambe le squadre provano a giocare.

6′ Rischia il Millesimo! Sulla pressione di Giglio, Ndiaye e Conde litigano con la palla che va verso la porta vuota e poi viene allontanata. Sulla ripartenza rischia anche il Pietra! Tiro da fuori improvviso di Sicca, Balducci smanaccia in corner.

5′ Millesimo in campo con un 4-3-1-2, Villar alle spalle di Totaro e Piccardo che si allargano. 4-2-3-1 il Pietra, attacco affidato a Dominici con Giglio ad alzarsi e largi Faedo e Insolito.

2′ Prima conclusione del match del Pietra: ci prova da fuori Odasso, blocca Conde.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni iniziali

Millesimo: 1 Conde, 2 Piccardo, 3 Cigliutti, 4 Sicca, 5 Ndiaye, 6 Vittori, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 9 Piccardo S, 10 Villar, 11 Gualtieri. A disposizione: 12 Canevari, 13 Cappellari, 14 Siri, 15 Bove, 16 Perovic, 17 Latini, 18 Nacci, 19 Bovio, 20 Gadau. Allenatore: Macchia.

Pietra Ligure: 1 Balducci, 2 Gasco, 3 Pili, 5 Odasso, 6 Leo, 7 Insolito, 8 Giglio, 9 Dominici, 14 Faedo, 15 Pavese, 20 Delicato. A disposizione: 12 Duberti, 4 Oddone, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Aicardi, 16 Siriu, 17 Malagrida, 18 Massa, 19 Prudente. Allenatore: Moraglia.

Arbitra Testa di Bergamo, coadiuvato da Ermini e Gasparo di Genova.

Millesimo. È la partita principe della sedicesima giornata e può dare un ulteriore segnale per la corsa alla vetta del campionato di Eccellenza: è Millesimo-Pietra Ligure.

Giallorossi in testa in solitaria con 33 punti, miglior difesa con soli dodici gol subiti (il Pietra è la seconda a quota 15). A detta dei valbormidesi la Serie D è un sogno, ma la realtà dimostra quanto stia diventando sempre più un obiettivo durante percorso dellla squadra giallorossa. Insegnano le ultime due promozioni consecutive che hanno portato Millesimo tra l’élite del calcio ligure.

I biancocelesti, reduci dalla grande vittoria di coppa contro la Fezzanese ai calci di rigore, inseguono i giallorossi a soli tre punti e vincendo riaggancerebbero il primo posto. Da una parte la miglior difesa, dall’altra il miglior attacco: ben 35 le reti messe a segno fino ad ora con un rendimento sempre più in crescendo. Il club pietrese lavora bene da tempo e il salto di categoria è diventato un obiettivo all’interno della programmazione delle annate.

Una partita importante, intrigante e dalle tante aspettative.

La classifica pre partita: Millesimo 33, Pietra Ligure 30, Rivasamba e Fezzanese 27, Busalla 26, Campomorone 25, Athletic Club 22, Genova Caclio e Golfo Paradiso 19, Voltrese e Molassana 17, Carcarese e Arenzano 16, Bogliasco 13, Sporting Taggia 8, S.F. Loano 7.