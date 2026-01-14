  • News24
Sport
Sport

Eccellenza, il Millesimo completa l’attacco con Ze Francis Junior

Una freccia in più tutta da scoprire a disposizione di mister Macchia

Il Millesimo ha annunciato il rinforzo per l’attacco, necessario per coprire la casella lasciata libera da Vittori, approdato al finale. Il nome è nuovissimo per la Liguria, si tratta di Ze Francis Junior.

Cresciuto calcisticamente in Belgio, soprattutto tra le fila del Royal Excel Mouscron, si è poi affacciato al calcio inglese con un’esperienza londinese, prima di arrivare in Italia. Qui ha militato tra le fila della Luese prima e del Chieri.

Domenica la capolista sarà impegnata sul campo dell’Athletic Club Albaro.

 

