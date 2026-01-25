Eccellenza, il LIVE di Pietra Ligure-Carcarese: chi riuscirà a interrompere il filotto di vittorie degli avversari?

PIETRA LIGURE-CARCARESE 2-2 (35’ Di Mattia su rig., 45+1 Sogno, 54’ Dominici, 68’ Babliuk)

28’ Primo cambio per il Pietra: Rovere entra per un Dominici ormai senza energie

27’ Punizione dai 25 metri per la Carcarese, batte Prato: la conclusione è potente, ma si spegne sul fondo

26’ Faedo per Delicato che calcia, Giribaldi para, la palla attica a Dominici che spara a colpo sicuro, ma manda fuori

25’ Destro da fuori di Galli, la conclusione è come quella di poco prima di Babliuk, ma finisce di pochi a lato

23’ GOOOOOOOOL! Babliuk lascia partire un rasoterra di destro da fuori, la palla si infila all’angolino. 2-2

18’ Sogno per Faedo che calcia di destro dal limite, conclusione fuori di molto

17’ Terzo cambio per la Carcarese: Poggi rileva Cancellara

16’ Insolito ci prova con il sinistro dal limite, conclusione troppo debole per impensierire Giribaldi

13’ Fallo da dietro di Sogno su Cancellara, giallo per il bomber pietrese

10’ Brignone prova a riportare il risultato sul pari, ma il suo mancino dal limite viene intercettato da Vernice che blocca in due tempi

9’ GOOOOOOOOOOL! Raddoppia il Pietra con Dominici che riceve sul secondo palo e di testa segna il 2-1

7’ Scambio in area tra Sogno e Dominici che calcia, ma Giribaldi gli nega la gioia del gol

4’ Fallo da dietro di Babliuk su Insolito, ammonito il giocatore biancorosso

2’ Mancino da fuori di Delicato, palla altissima

Via alla ripresa, subito fu cambi per la Carcarese: dentro Babliuk e Moretti, fuori Kosiqi e Nonnis

SECONDO TEMPO

47’ Finisce in pari il primo tempo

46’ GOOOOOOL! Filtrante per Dominici, che non riesce a calciare, ma serve di tacco Sogno che dal centro dell’area non sbaglia. 1-1

45’ due minuti di recupero

39’ Sponda di Kosiqi per Brignone che al milite spara con il mancino di prima, palla sopra la traversa

35’ GOOOOOOL! Di Mattia va dal dischetto e spiazza Vernice, 1-0 per la Carcarese

34’ RIGORE PER LA CARCARESE! Fallo di Vernice su Chiarlone, l’arbitro Pettirossi indica il dischetto

22’ Garcia in scivolata su Giglio, giallo per il n. 11 della Carcarese

20’ Delicato prova a sorprendere Giribaldi con un diagonale, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

17’ Ancora Carcarese: azione personale di Garcia che dalla sinistra serve Brignone, il n. 10 calcia di primo intenzione al centro dell’area, Vernice si tuffa e manda in angolo

16’ Grande occasione per la Carcarese: Brignone di testa serve al centro dell’area Kosiqi che colpisce di prima, Vernice allontana in uscita

14’ Faedo serve corto Dominici che ci prova dalla distanza, conclusione potente ma fuori misura

7’ Risponde subito il Pietra: cross dalla sinistra di Insolito, in area colpisce di testa Faedo, che prova ad angolare ma manda di poco a lato

6’ La prima occasione è della Carcarese con Brignone che riceve spalla alla porta, stoppa, si gira e calcia al volo con il mancino:buona ma coordinazione ma palla alta

Si parte alle 15 in punto. Pietra in divisa gialloblù e Carcarese con al tradizionale biancorossa

Pietra Ligure. Sfida tutta savonese oggi al De Vincenzi, dove l’armata del Pietra Ligure affronterà la Carcarese: fischio d’inizio alle 15:00.

I biancorossi, ora settimi in classifica, arrivano a questa trasferta dopo 4 risultati utili consecutivi, non era mai successo prima in stagione. Lo scorso turno la vittoria di misura con la San Francesco Loano, prima quelle con Golfo Paradiso e Sporting Taggia e il pari con il Bogliasco.

È molto più lunga invece la serie di risultati positivi del Pietra Ligure, che non perde dal 19 ottobre, a batterla in casa fu la Fezzanese. Un filotto che ha permesso ai ragazzi di Moraglia di essere al secondo posto ed evitare la fuga della capolista Millesimo, oggi impegnata a Busalla con la terza in classifica. Tre i punti che dividono al momento i rivieraschi e i valbormdesi.

All’andata il match era terminato 0 a 0, una partita equilibrata che nessuna delle due formazioni era riuscita a sbloccare. Vedremo come andrà oggi.

FORMAZIONI:

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Delicato, Leo, Insolito, Giglio, Dominici, Sogno, Faedo, Pavese. A disp.: Duberti, Oddone, Rovere, Aicardi, Siriu, Malagrida, Massa, Prudente, Fatnassi. All. Andrea Moraglia

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Chiarlone, Cancellara, Kosiqi, Brignone, Garcia. A disp.: Sciascia, Berruti, Diamanti, Ferrero, Babliuk, Ghirardi, Moretti, Poggi, Spozio. All. Michele Battistel

ARBITRO: Lorenzo Pettirossi di Genova

ASSISTENTI: Edoardo Bondi e Luca Ingenito di Genova