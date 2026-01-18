Eccellenza, il LIVE di Carcarese-San Francesco Loano: tre punti pesanti per la lotta salvezza

CARCARESE-SAN FRANCESCO LOANO 1-0 (30’ Brignone)

8’ Bel filtrante per Halaj, bravo Giribaldi in uscita a spazzare via al limite

5’ Cross dalla sinistra, colpo di testa del neo entrato Poggi, palla sul fondo

4’ Cross dalla destra di Ferraro sul secondo palo, Brignone cerca di colpire al volo ma non riesce ad impattare bene il pallone

1’ Via alla ripresa, un cambio per la Carcarese: Poggi entra per Zunino

SECONDO TEMPO

46’ Termina un primo tempo con occasioni da ambo le parti, a sbloccare il risultato è la Carcarese grazie alla rete di Brignone

38’ Ammonito Halaj per simulazione in area

30’ GOOOOOOOOOL! Babliuk al limite riceve un fallo ma riesce comunque a servire in area Zunino che calcia, conclusione rimpallata, la palla finisce a Brignone che controlla e segna il vantaggio biancorosso

29’ Lancio per Cauteruccio che riceve sulla destra, calcia dal vertice dell’area, conclusione troppo debole, Giribaldi fa suo il pallone

27’ Uno-due al limite tra Di Lorenzo e Cauteruccio, quest’ultimo calcia ma non mette in difficoltà Giribaldi che abbraccia la sfera

23’ Corner di Moretti al centro dell’area per Brignone che tutto solo colpisce di prima, ma manda alle stelle

17’ Di nuovo San Francesco pericolosa: filtrante per Bonifazio, che tutto solo in area calcia sul fondo

16’ Occasionissima per la Carcarese: lancio di Cancellara per Zunino che calcia, la palla viene deviata e finisce a Brignone che dal limite ci prova con un pallonetto, il difensore sulla linea colpisce di testa, la palla rimbalza sulla traversa e torna in area

15’ Pasticcio delle difesa biancorossa: retropassaggio pericolosissimo di Moretti per Giribaldi che rinvia ma viene murato da Halaj, per fortuna della Carcarese l’attaccante non riesce a controllare subito il pallone, tira solo successivamente quando la difesa ha recuperato e devia il suo destro in angolo

10’ Cross di Auteri dalla sinistra, Cauteruccio colpisce di testa ma non riesce a centrare la porta

8’ Si fa vedere anche la San Francesco con la conclusione tesa di Halaj che calcia dal limite, Giribaldi blocca sicuro

2’ Un rimpallo favorisce Zunino, che si trova al limite dell’area, un tocco di troppo però gli impedisce di calciare al meglio. La sua conclusione viene deviata in angolo da Assane

Si parte alle 15:01, giornata uggiosa al Corrent

Carcare. Seconda giornata di ritorno per il campionato di Eccellenza, al Corrent si affrontano due savonesi: Carcarese e San Francesco Loano.

Entrambe arrivano alla sfida dopo una vittoria: i valbormidesi hanno sconfitto in trasferta il Golfo Paradiso, mentre i rivieraschi si sono imposti in casa sulla Genova Calcio, ritrovando i tre punti che mancavano da un mese.

Travagliato fin qui il percorso di entrambe le formazioni. Tanti alti e bassi per la Carcarese che ha dimostrato di saper competere con tutte le avversarie, anche le più accreditate, ma ho raccolto solo 19 punti, che comunque le permettono di stare in nona posizione, a +2 dalla zona playout grazie anche agli ultimi tre risultati positivi. Penultimo posto in classifica invece per la San Francesco Loano che fin qui è riuscita a vincere solo tre gare (con Arenzano, Sporting Taggia Sanremo e Genova Calcio) e a collezionare un pari (quello all’andata con la Carcarese) e ben 12 sconfitte.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Giribaldi, Ferraro, Nonnis, Prato, Di Mattia, Galli, Moretti, Cancellara, Babliuk, Brignone, Zunino. A disp.: Sciascia, Berruti, Diamanti, Chiarlone, Ferrero, Garcia, Kosiqi, Poggi, Spozio. All. Michele Battistel

SAN FRANCESCO LOANO: Scalvini, Hovsepian, Assane, Valentino, Pare, Balla, Bonifazio, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Cauteruccio. A disp.: Barroero, Youssoufa, Lingua, Rimondo, Agate, Hamati, Oxhallari, Carastro. All. Davide Brignoli

ARBITRO: Alessandro Lorenz di Trento

ASSISTENTI: Riccardo Dell’Imperio di Novi Ligure e Giorgio Galante di Genova