Dopo la tragedia di Crans-Montana il New Symbol di Cairo organizza una prova di evacuazione durante la festa

Cairo Montenotte. Sensibilizzare i giovani sui rischi e i pericoli anche durante i loro momenti di svago e divertimento. Questo l’obiettivo del gestore della discoteca New Symbol di Cairo Montenotte dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana in cui decine di ragazzi hanno perso la vita a causa di un incendio nel locale scelto per la festa di Capodanno. Domani sera, 10 gennaio, oltre al white party che inizierà alle 22, in cui i partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco, a mezzanotte ci sarà una prova di evacuazione vera e propria, annunciata dal dj, che abbasserà il volume della musica, e condotta dagli addetti alla sicurezza.

“Utilizzeremo candele a led per la festa, in modo da non mettere nessuno a rischio – commenta Fernando Ulloa, attuale gestore del locale – La discoteca è dotata di misure antincendio con estintori e tre porte di sicurezza per l’eventuale uscita di emergenza. Nonostante questo abbiamo deciso di mostrare una procedura utile che non solo fa riflettere sulla strage svizzera, ma insegna ai più giovani come muoversi in caso di pericolo. Come accade negli edifici pubblici e negli stabilimenti, anche chi si sta divertendo deve conoscere le regole per mettersi in salvo e possibilmente aiutare anche altri a farlo”.

Il New Symbol è presente in corso Brigate Partigiane dall’inizio degli anni Novanta, quando venne aperto nella zona artigianale. Oltre alle serate disco vengono organizzati eventi anche per un pubblico più adulto, con cene e musica dal vivo. Al suo interno non ci sono scale e il locale si estende su un unico piano; come prevedono le più innovative norme sulla sicurezza è dotato di sistemi antincendio adeguati ma, sottolinea il gestore, “è meglio effettuare una verifica di troppo anzichè pensarci quando è troppo tardi”. E conclude con una battuta sarcastica: “Visto ciò che è accaduto nella regione elvetica, mi permetto di aggiungere che il responsabile non può fuggire finchè all’interno del locale ci sono altre persone. Come sulla nave, il comandante deve essere l’ultimo ad abbandonarla”.