Domenica 8 febbraio il Cimento delle Albisole

Albisola Superiore. Prosegue il progetto dei “Cimenti del Levante”, che vede unite le città di Varazze, Celle Ligure e Albisola nella valorizzazione dei tradizionali cimenti invernali, presentati sotto un unico nome e un logo condiviso.

Dopo il positivo riscontro ottenuto dal Cimento di Varazze, svoltosi lo scorso 1° gennaio con un’ampia partecipazione di pubblico e bagnanti, l’attenzione si sposta ora su Albisola, pronta ad accogliere il secondo appuntamento del calendario.

Il Cimento delle Albisole si terrà domenica 8 febbraio alle ore 11, presso la sede della Lega Navale, in Passeggiata Eugenio Montale 2. Le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto prima dell’ingresso in acqua.

L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta un momento di sport, tradizione e convivialità, inserito in un percorso condiviso che si concluderà con una premiazione finale riservata a chi avrà partecipato a tutti e tre i cimenti.