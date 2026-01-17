Albenga. Dopo le segnalazioni dei residenti e il caso sollevato ieri (16 gennaio) da IVG sulla discarica a cielo aperto a Bastia d’Albenga, oggi è intervenuto in merito il Nucleo delle Guardie WWF di Savona che, oltre a confermare la situazione, ha voluto fornire alcune precisazioni in merito.

“Le Guardie WWF del Nucleo di Savona hanno provveduto ad informare nel mese di novembre 2025 gli enti locali, nello specifico il Comune di Albenga. Con la stessa tempistica è stata depositata presso la Procura della Repubblica un’ipotesi di Reato specifica per la violazione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006”, hanno spiegato dal WWF.

“La zona in questione si è di fatto trasformato in luogo di abbandoni di rifiuti e precisamente: rifiuti speciali composti da diversi sacchi neri contenenti materiali inerti provenienti da lavorazioni edili, elettrodomestici composti da una lavatrice, rifiuti ingombranti composti da bancali in legno, sacchi contenenti rifiuti urbani composti da materiale di vario genere e molte altre tipologie di rifiuti. Molti di questi sono coperti dalla vegetazione”.

Quindi, il monito deciso del WWF Savona: “Ci riserviamo di inoltrare, qualora la situazione non cambiasse, ulteriore documentazione agli organi di giustizia, nel caso si riscontrasse la possibile omissione dei doveri previsti dalla normativa ambientale da parte dei soggetti preposti”.

IVG aveva dato notizia di un gruppo di residenti della frazione ingauna che, “esasperati da una situazione che si trascina da mesi”, avevano lanciato un “appello per richiedere un intervento immediato”.

Discarica abusiva in regione Marixe ad Albenga

Quella che si è, purtroppo, trasformata in una discarica abusiva è un’area situata in regione Marixe dove, da tempo, abbondano elettrodomestici, stendini, cassette di plastica e scarti di edilizia. Una situazione resa ancora più critica dal serio rischio dovuto alla presenza di amianto tra i materiali abbandonati.