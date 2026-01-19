Diramato avviso per venti di burrasca su ponente e centro regione: raffiche fino a 90 chilometri orari

Savona. Arpal ha emesso un avviso meteo per venti di burrasca forte che interesseranno ponente e centro regione nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

Secondo gli esperti, la giornata di oggi sarà caratterizzata da venti settentrionali forti con raffiche di burrasca sulle zone A e B fino a 60-80 chilometri orari, su C a 50- 60 chilometri orari. Valori localmente superiori sui crinali esposti e allo sbocco delle valli. Sarà possibile disagio per freddo nelle zone interne nelle ore serali. Nella notte si assisterà al rinforzo della ventilazione di burrasca senza valori estremi ma con una persistenza di 12-18 ore.

Nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, ci saranno ancora venti fino a burrasca o localmente burrasca forte su A e B (a 70-90 chilometri orari) in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti, 50-60 chilometri orari su C, D ed E. Secondo l’avviso meteo di Arpal, domani martedì 20 gennaio avremo nella notte e nelle prime ore del giorno il calo delle temperature, unito alla forte ventilazione, determina disagio fisiologico per freddo su B, D ed E e localmente su parte orientale di A. Mare molto mosso sui capi esposti di A, agitato a largo. Nella notte possibili isolate e deboli spolverate nevose oltre 400-500 metri su D in esaurimento dalla mattina.

L’intensità del vento diminuirà nella giornata di mercoledì 21 gennaio, con venti forti settentrionali fino su A e B (a 50-60 chilometri orari) in successivo calo.

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.