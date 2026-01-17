Demografia in Valbormida, incremento di residenti e di stranieri: a Cairo e Cengio saldo di più cento

Valbormida. Demografia, aumentano i valbormidesi che vivono nei diciotto Comuni del comprensorio. Secondo le statistiche demografiche relative al 31 dicembre 2025, i residenti sono circa duecento in più dello scorso anno, quando il totale era di 37474. Non cambiano di molto i numeri relativi alle nascite, la cicogna ha incrementato di una decina di volte i sorvoli sui cieli dell’entroterra savonese, superando quota 210, mentre restano oltre 550 i decessi.

Si allontana sempre di più, comunque, la cifra attuale da quella dei primi anni Duemila, quando l’intera Valbormida contava oltre quaranta mila abitanti.

A crescere sono i Comuni di Cairo Montenotte e Cengio, entrambi con quasi cento abitanti in più. Ad aumentare è il numero di stranieri, 1966 a Cairo rispetto ai 1749 del 2024, a Cengio 694 a fronte dei 593. Tra i Comuni più piccoli, ad avere un saldo positivo sono Altare, Dego, Piana Crixia, Pallare, Roccavignale e persino Massimino, che passa da 101 a 102 residenti, riesce a mantenere il totale a tre cifre.

Millesimo, dopo la crescita dello scorso anno, è lievemente in calo, a Carcare si scende “solo” di 11. Cosseria è l’unico Comune dove il numero dei nuovi nati supera quello dei decessi.

Ecco il dettaglio: Altare 1941 abitanti, (+ 18 rispetto al 2024), 11 nati e 35 morti; Bardineto 766 (-4), 1 nato e 25 morti; Bormida 307 (-9), 0 nati, 12 morti; Cairo Montenotte 13031 (+92), 86 nati, 191 morti; Calizzano, 1459; Cengio 3501 (+106), 25 nati e 45 morti; Carcare 5254 (-11), 33 nati, 81 morti; Cosseria 1014 (-9), 9 nati, 6 morti; Dego 1829 (+12), 10 nati, 25 morti; Mallare 1015 (-14), 3 nati, 20 morti; Massimino 102 (+3), 0 nati, 3 morti; Millesimo 3332 (-20), 17 nati, 47 morti; Murialdo 707 (-4), 2 nati, 18 morti; Osiglia 440 (-1), np; Pallare 870 (+7), 4 nati, 10 morti; Piana Crixia 737 (+12), 3 nati, 14 morti; Plodio 612 (-1), 3 nati, 5 morti; Roccavignale 753 (+8), 3 nati, 6 morti.