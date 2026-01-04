  • News24
Serie d

Débâcle Vado contro la Sanremese, Sesia: “Domenica brutta che dobbiamo assolutamente cancellare”

Sconfitta pesante nella prima gara del 2026: "Dopo il secondo gol la partita è finita prima nella testa che sul campo"

Sanremo. Non inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno e l’anno nuovo per il Vado. Sconfitta pesante contro la Sanremese in un netto 3-0 che non permette repliche, oltre a portare a pari punti il Ligorna a 41 punti. Risultato che porta tanti interrogativi dopo la vittoria schiacciante al Chittolina per 6-0 contro la NovaRomentin e il 2-3 in trasferta contro la Biellese, in una gara che si è spenta dopo la rete di fine primo tempo dei matuziani.

Nel primo quarto d’ora avevamo giocato bene, creando l’unica vera opportunità in ripartenza – spiega Sesia -, poi è andata male sotto il punto di vista della proposta di gioco. Abbiamo subito, loro ci aspettavano pressandoci forte per ripartire. Abbiamo concesso troppi spazi e loro ne hanno approfittato”.

La seconda rete ha scosso da dentro la squadra secondo l’allenatore: “La loro rete nasce da una palla inattiva a fine primo tempo, poi nel secondo abbiamo subito un gol che non voglio neanche commentare, da lì è finita la partita a livello mentale. Sotto questo punto di vista anche subire la rete a fine primo tempo è stata determinante, ci ha scombussolato i piani”

Avevamo comunque il tempo per riprendere la partita – chiosa l’allenatore -, subire il secondo gol ha reso tutto più difficile. È diventata una domenica brutta, assolutamente da cancellare. Da queste sconfitte bisogna ripartire da capo, cercando di svolgere al meglio il tutto per evitare di ripetere certi errori”.

