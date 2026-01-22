De.Co. locali: a Quiliano la raccolta dei cavoli e broccoli di Valleggia

Il comune di Quiliano si trova nel pieno della stagione di raccolta del cavolo broccolo di Valleggia e del cavolo cappuccio di Valleggia, prodotti riconosciuti a Denominazione Comunale (De.Co.) e iscritti sia all’Albo Comunale sia a quello Regionale. È proprio in questo periodo che i due cavoli esprimono al massimo le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, confermandosi eccellenze del territorio quilianese.

La fase della raccolta rappresenta un momento fondamentale non solo per la valorizzazione di questi prodotti, ma anche per il sostegno alle aziende agricole locali che ne garantiscono la produzione nel rispetto delle pratiche tradizionali e del legame con il territorio.

Il riconoscimento dei due cavoli rientra nel percorso di riattivazione e valorizzazione delle De.Co. avviato dal Comune di Quiliano nel 2021, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento comunale, aggiornato in conformità alla Legge Regionale n. 11/2018 (in sostituzione del precedente regolamento del 2007).

Il procedimento ha visto il coinvolgimento dell’Azienda Agricola Belfiore, del CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga e del Comitato Comunale De.Co.. Le osservazioni e le analisi effettuate sul materiale vegetale, unitamente alle valutazioni condotte nei campi sperimentali del CeRSAA, hanno permesso di certificare che le popolazioni di cavolo broccolo e cavolo cappuccio di Valleggia risultano morfologicamente distinguibili da altre popolazioni della stessa specie.

Contestualmente all’iscrizione dei due prodotti nel Registro Comunale De.Co., è stata iscritta anche l’Azienda Agricola Belfiore Rosa Bianca, che può ora utilizzare il logo De.Co., unitamente agli estremi di iscrizione, sulle cassette di cavolo broccolo e cavolo cappuccio di Valleggia. Si tratta della prima iscrizione ufficiale al Registro dei prodotti a marchio De.Co. – Denominazione Comunale per questi prodotti orticoli.

“Le Denominazioni Comunali (De.Co.) non rappresentano un marchio di qualità commerciale, bensì un’attestazione di identità locale, finalizzata a valorizzare e tutelare prodotti, ricette, tecniche, eventi e tradizioni strettamente legati al territorio comunale. Attraverso questo strumento, il Comune riconosce e preserva nel tempo le eccellenze che costituiscono parte integrante della storia e del patrimonio culturale della comunità” affermano dall’amministrazione quilianese.