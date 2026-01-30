Dal Ministero della Cultura 120mila euro per l’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure

Finale Ligure. Il Ministero della Cultura ha stanziato 120mila euro per la digitalizzazione e valorizzazione dell’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure. Lo comunicano i parlamentari liguri di Fdi Matteo Rosso Maria Grazia Frija e Gianni Berrino.

“Il Ministero della Cultura guarda alla Liguria e prova della sua particolare attenzione per i territori della nostra regione sono gli investimenti messi in campo, a partire dagli stanziamenti per il triennio 2025-2027 per l’Archivio di Stato di Genova per la sua messa in sicurezza per la quale vengono stanziati complessivamente 97.600 euro, passando per il restauro della facciata della Basilica dei Santi Giorgio e Cristina per la quale vengono stanziati 480.000 euro”.

“E’ poi prevista la manutenzione straordinaria della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Ventimiglia (40mila euro) e la digitalizzazione e valorizzazione dell’Archivio della IAM Rinaldo Piaggio di Finale Ligure (120mila euro)”.

“Sono tutti esempi di come il MIC, alla guida del ministro Giuli, abbia a cuore le sorti del nostro patrimonio culturale e monumentale, dimostrando nei fatti una concretezza che rende viva la nostra tradizione”.