Dal cambio di passo della raccolta rifiuti all’atteso restyling delle vie pedonalizzate, ma non solo: le sfide di Savona nel 2026

Savona. Il 2026, per Savona, si prospetta un anno intenso. Sono, infatti, diverse le partite da chiudere: dalla raccolta rifiuti alla fine del primo lotto dell’Aurelia Bis, alla conclusione dei cantieri aperti, due su tutti Palazzo Santa Chiara e il restyling delle vie pedonalizzate.

Tra i temi che hanno caratterizzato il dibattito pubblico di quest’anno, e per il quale ci si aspetta il tanto atteso cambio di passo, si trova la raccolta rifiuti. Dopo anni dall’approvazione del piano in consiglio comunale (nel 2021) il porta a porta, contestatissimo fin da subito, è stato avviato. Diverse le critiche che ancora oggi, a mesi dall’inizio, vengono sollevate al nuovo sistema: da un lato le polemiche si concentrano sull’inefficienza di Sea-s nel garantire ritiri puntuali oltre che un servizio di spazzamento efficace, dall’altra vengono accusati gli incivili di abbandonare i sacchi vicino ai bidoni condominiali.

Sul tema rifiuti la novità che si porta dietro il 2025 è anche la nascita di una nuova associazione chiamata “Diritti, Cultura e Sviluppo” fondata da Alice Greta Marino, promotrice della petizione per chiedere di estendere l’uso dei bidoni intelligenti in tutta la città (e non solo in centro storico come previsto dalla variante approvata da Palazzo Sisto nel 2024), per “tutelare i diritti dei cittadini e far sentire la loro voce”.

I fari sono puntati anche sulle pedonalizzazioni. E’ attesa la fine lavori del restyling di corso Italia (che hanno richiesto un investimento – cofinanziato dalla Regione – di 900 mila euro) e l’avvio del cantiere in via Mistrangelo (partiti mesi dopo la chiusura delle strade e per questo criticati duramente dall’opposizione).

Il cantiere con la C maiuscola è palazzo Santa Chiara. Inizialmente avviato con i fondi del Pnrr (finanziamento di 19 milioni di euro ottenuto dalla giunta Caprioglio), avrebbe dovuto concludersi entro marzo 2026; lo scorso giugno però il Comune ha svincolato i lavori dal Pnrr, riclassificandoli nella categoria “Rigenerazione Urbana Nazionale”. La scadenza è stata quindi spostata a fine 2027, regalando un po’ più di tempo. Ma il 2026 sarà comunque decisivo per capire se la nuova tempistica sarà rispettata. Oltre alla conclusione dei lavori l’incognita è anche il contenuto: l’amministrazione comunale deve ancora decidere come “sfruttare” questo gioiello, l’unica certezza è che sarà la sede della biblioteca civica. La vera sfida non sarà quindi solo concludere entro i termini previsti, ma anche riempire di contenuti un contenitore che ad oggi è ancora vuoto.

Gli altri cantieri finanziati con risorse nell’ambito del Pnrr dovranno invece essere conclusi entro marzo: l’ex convento San Giacomo, il secondo lotto della piscina Zanelli, lo skate park, i magazzini comunali di via Grassi, l’ex Cesavo e altri ancora.

Il 2025 sarà ricordato anche per il tragico incidente di corso Tardy e Benech che ha scosso l’intera comunità savonese. L’ultimo episodio simile è di 20 anni fa quando a perdere la vita era stata la vigilessa 27enne Federica Barbiero, proprio nello stesso tratto di strada. A seguito di questo episodio i savonesi sono tornati a chiedere interventi sulla viabilità e il sindaco Marco Russo è tornato a parlare di Aurelia Bis: pochi giorni dopo ha scritto una lettera al Ministero dei Trasporti e Anas per chiedere un incontro urgente per conoscere il cronoprogramma e auspicare una più breve possibile attesa per la ripresa dei lavori (dopo il via libera del tribunale alla rescissione del contratto tra Anas e Ici). L’opera, che nelle previsioni avrebbe dovuto vedere la fine proprio nel 2026, è infatti ferma da mesi a causa della crisi finanziaria di Ici, l’azienda che aveva l’appalto. Impossibile, a oggi, formulare previsioni sulla conclusione: al momento l’unico obiettivo è riuscire a riprendere i lavori nel 2026. La strada, una volta completata, dovrebbe collegare così Albisola Superiore (Grana) a Savona (Lavagnola) nell’attesa della realizzazione del secondo lotto che servirà a collegare questo tratto al casello autostradale di Savona.

Da non dimenticare che il 2025 è stato anche l’anno, dopo una lunga battaglia e diverse manifestazioni con la mobilitazione di migliaia di cittadini, del No al trasferimento del rigassificatore nella rada di Vado. Con l’elezione a presidente di Regione di Marco Bucci l’iter è stato – politicamente – fermato. Il consiglio regionale, all’unanimità, si è espresso con parere negativo. In tema ambientale il 2026 sarà l’anno in cui si deciderà dove costruire il termovalorizzatore (Savona non è tra i siti ritenuti idonei da Rina, ma ci sono i vicini Vado Ligure, Cairo Montenotte e Cengio).

Nell’anno nuovo inizieranno anche a scaldarsi i motori per la corsa alle elezioni comunali della primavera del 2027. Se lato centrosinistra il candidato è già noto (si ricandiderà per il secondo mandato Marco Russo), il centrodestra deve ancora scoprire le sue carte e lo potrebbe fare entro la fine dell’anno prossimo. Russo giocherà la sua partita proprio sulle sfide che attendono Savona nel 2026. Il nodo nevralgico sarà proprio risolvere i problemi relativi alla raccolta rifiuti. Un ruolo importante lo rivestirà il Movimento Cinque Stelle, l’incognità è se correrà da solo o in coalizione.